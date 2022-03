Eduardo Yáñez confiesa que no habla con Eugenio Derbez aunque ambos viven en Los Ángeles

"Lo más importante ha sido mantenernos unidos y apoyarnos unos a otros, nos hablamos siempre. Si uno hace algún proyecto invitamos a los otros y viceversa, porque si no hay un respaldo no logramos nada, si hay envidias o tonterías no avanzamos. Cuando en 'Jane the Virgin' el 'showrunner' me preguntaba a quién le recomendaba para distintos papeles yo le iba diciendo: Ana de la Reguera, Kate del Castillo, Diego Boneta. Siempre estamos metiendo a nuestros amigos", contó el histrión en entrevista con el diario Reforma en 2020.