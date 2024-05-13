Erika Buenfil

Eduardo Yáñez responde a Erika Buenfil que "está sabrosa": ella dijo que se controló para no enamorarse de él

El actor reaccionó a las declaraciones en la que Buenfil confesó que tuvo que contenerse para no “enamorarse” de él cuando protagonizaron escenas de cama en ‘Amores Verdaderos’.

Video Erika Buenfil confiesa por qué defiende que su hijo se ponga vestidos y pelucas

Eduardo Yáñez respondió a las declaraciones de Erika Buenfil sobre la química que compartieron durante la telenovela “Amores verdaderos” en 2012.

Durante una reciente entrevista con la prensa, el actor expresó incredulidad ante las palabras de su excoestrella y sugirió que podría tratarse de una broma..

"¿Cuándo dijo eso?, me están cotorreando para que yo diga algo, luego van y le dicen ‘dijo Eduardo’", dijo en la entrevista compartida por Berenice Ortiz en YouTube el pasado 4 de mayo.

A pesar de su sorpresa ante las declaraciones de Erika Buenfil, el actor intentó responder al cumplido de la actriz destacando que nadie podría resistirse a la belleza de su excompañera.

"Pero a ver, ¿quién no se enamoraría de Erika Buenfil? La neta está sabrosa la gordita, es muy guapa”, contestó.

Cuando una de las reporteras le preguntó sobre el tipo de mujeres que le atraían, Yáñez mencionó el éxito de Pedro Fernández “El aventurero”.

“Me gustan como dijera Pedrito Fernández 'las altas, las gordas, las flaquitas y las chiquitas’”, repitió entre risas.

Finalmente, el actor declinó comentar sobre su situación sentimental actual, señalando que no es algo que desee hacer público, pero que eventualmente podría revelarse con el tiempo.

Erika Buenfil desmintió romance con Eduardo Yáñez

La química que los actores mostraron durante su trabajo en 'Amores verdaderos' generó rumores de un posible romance; sin embargo, ambos se encargaron de desmentirlos.

Según la actriz, su enfoque ha sido evitar mezclar el trabajo con asuntos personales como las relaciones sentimentales.

“Tal vez al principio dices: ‘Ay, ¿por qué no? Él soltero y yo también’, pero luego te das cuenta de que tampoco es sano, ‘donde se come no se...’. Creo que fue bien sano por parte de ambos el no llegar más allá porque, él es guapo y yo también, y no tendría nada de malo y fluía muy bien la energía, nos reíamos mucho, había demasiadas cosas en común, platicábamos padre y demás”, dijo a Reporte última palabra.


