Eduardo Yáñez aclara por qué sufría temblores: reitera que el Parkinson "no tiene que ver"

Video Eduardo Yáñez para en seco a quienes aseguran que tiene Parkinson: “Te desean lo peor”

Eduardo Yáñez volvió a responder a los rumores sobre su estado de salud, pues recientemente se especuló que padecía la enfermedad de Parkinson.

El actor de 64 años explicó por qué tenía síntomas de este padecimiento: "Afortunadamente no tenía nada que ver con el Parkinson y sí era reaccion de unos medicamentos que estaba tomando y que ya no tomo", dijo en entrevista para De primera mano, transmitida este 22 de mayo.

Yáñez ya había hablado del medicamento que le había provocado los temblores "por un par de semanas", "el doctor me dijo que era una reaccion producto del medicamento que tomo, antidepresivo, para combatir la depresion, y tuve esa reacción", dijo en un video que publicó en Instagram hace tres semanas.

El protagonista de Amores Verdaderos se sometió a estudios para descartar que tuviera el trastorno neurodegenerativo.

"Fui a ver al neurólogo y me quitó ya la mayoría de los medicamentos, me dejo solamente uno. Afortunadamente me hicieron exámenes de todo tipo y sali sin mal de Parkinson".

¿De donde surgen los rumores de salud de Eduardo Yáñez?

Eduardo Yáñez se dejó ver en un evento, en noviembre de 2024, y su mano derecha aparentemente lucía temblorosa.

Desde este momento comenzaron las especulaciones que se incrementaron días después, tras las declaraciones de su exabogada, Mariana Gutiérrez.

Esta no fue la primera vez que el protagonista de telenovelas enfrentó rumores sobre esta enfermedad. En 2022, él desmintió estar enfermo de Parkinson luego de que la revista TVNotas publicara una nota sobre el tema teniendo como testigo a un supuesto amigo del actor.

“No estoy enfermo del mal de Parkinson, con todo respeto a aquellos que sí lo sufren. Yo digo que quien saca una nota de esta naturaleza te desea lo peor. Mi mamá me dijo que nunca tenga represalias, pero que ching**n a su madre. Me encuentro muy bien y afortunadamente trabajando, gracias a todos”, sentenció.