Eduardo Yáñez llama "gordita sabrosa" a Erika Buenfil: actriz responde con mensaje

Video Erika Buenfil confiesa por qué defiende que su hijo se ponga vestidos y pelucas

Hace unos días, Eduardo Yáñez desató un escándalo cuando se refirió a Erika Buenfil y es que al tratar de lanzar un halago a la actriz, realizó un comentario que algunos usuarios en redes sociales tacharon como inapropiado.

Todo sucedió cuando el galán de telenovelas afirmó que su coprotagonista de ‘Amores Verdaderos’ estaba muy guapa y entre risas la llamó “sabrosa la gordita”.

PUBLICIDAD

“¿Quién no se enamoraría de Erika Buenfil? La neta, está sabrosa la gordita, está bien. Me gustan, como dijera Pedrito Fernández, las altas, las gordas y las chiquititas”, precisó Eduardo Yáñez.

Erika Buenfil reacciona a comentario de Eduardo Yáñez

Erika Buenfil tuvo un breve encuentro con la prensa, la cual le cuestionó sobre las declaraciones de Eduardo Yáñez, preguntándole si le molestaba el elogio que le hizo en público.

“ ¿No estás enojada con Eduardo Yáñez?”, señalaron los reporteros este 14 de mayo cuando la actriz salía de Televisa San Ángel.

La mamá de Nicolás Buenfil reaccionó por primera vez a las palabras del actor, mencionando que no tiene ningún problema con él y reveló que se vieron las caras, hace unos días, en una oficina.

“No, para nada, nos acabamos de encontrar hace poquito en una de las oficinas de aquí y muy bien, nos dio mucho gusto vernos. Para nada estoy enojada con Eduardo”, comentó.

Tras aclarar la situación, Erika Buenfil le envió un mensaje a Eduardo Yáñez, reiterando el gran cariño que tiene por el galán de telenovelas.

“ Adorado, sí nos queremos mucho, un abrazo a todos”, dijo la actriz, quien en 2012 protagonizó ‘Amores Verdaderos’ junto al actor, con quien ya había compartido créditos.

La primera telenovela en la que coincidieron los actores fue ‘El Maleficio’ en 1983, cuando interpretaron a ‘Vicky’ y ‘Diego’ respectivamente.

Erika Buenfil dice si quiere que su hijo sea actor

Erika Buenfil también se refirió, en la misma entrevista, sobre el futuro de su hijo Nicolás, quien a sus 19 años desea seguir sus pasos en la actuación.

PUBLICIDAD

La actriz aseguró que aunque sí le ve madera de actor, quiere que estudie y se prepare, para que lo llamen por su talento y no por ser hijo de una famosa.