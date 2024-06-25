Eduardo Yáñez

Eduardo Yáñez se defiende tras confrontación con reportera: “Ella es sumamente agresiva”

El actor dio sus primeras declaraciones luego de que tuviera un enfrentamiento con Paty Cuevas, del programa ‘En Shock’. Él afirmó que “no pasó absolutamente nada” y reveló lo que piensa de que ella pueda demandarlo.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Dayana Alvino's profile picture
Por:Dayana Alvino
Video Eduardo Yáñez confiesa si se arrepiente de la polémica cachetada que le dio a un reportero

Eduardo Yáñez se defendió tras protagonizar un altercado con la reportera Paty Cuevas, del programa para YouTube ‘En Shock’, la tarde de este lunes 24 de junio.

¿Qué hizo Eduardo Yáñez?

PUBLICIDAD

El actor acudió a los premios Grandeza Hispana, en un recinto de la Ciudad de México, y desde su llegada fue abordado por la periodista, según se aprecia en videos publicados en la plataforma digital por su colega Berenice Ortiz.

Cuevas aparentemente interrogó a Eduardo Yáñez por su religión, ante lo que él replicó visiblemente molesto: “No digas tonterías”.

¿Porque yo fui a una misa tengo que ser cristiano? No preguntes cosas que sabes la respuesta”, le recriminó igualmente.

Minutos después, ante la insistencia de Paty para realizarle cuestionamientos que no eran de su agrado, Eduardo presuntamente le arrebató su teléfono celular y le dijo: “Luego te lo doy”.

Aunque ella persiguió al galán de telenovelas para que le devolviera su Smartphone, él logró evadirla ingresando a las inmediaciones del teatro.

Reportera afirma que Eduardo Yáñez “se puso como loco”

Más sobre Eduardo Yáñez

Eduardo Yáñez se somete a rejuvenecimiento facial ¡y cuesta estos miles de dólares!
0:55

Eduardo Yáñez se somete a rejuvenecimiento facial ¡y cuesta estos miles de dólares!

Univision Famosos
Hijo de Eduardo Yáñez trabaja ahora como chofer de Uber  tras años de distanciamiento con el actor
0:52

Hijo de Eduardo Yáñez trabaja ahora como chofer de Uber  tras años de distanciamiento con el actor

Univision Famosos
Eduardo Yáñez se conmueve al hablar de su hijo y su nieto de 7 años, a quien todavía no conoce
0:59

Eduardo Yáñez se conmueve al hablar de su hijo y su nieto de 7 años, a quien todavía no conoce

Univision Famosos
Eduardo Yáñez aclara por qué sufría temblores: reitera que el Parkinson "no tiene que ver"
2 mins

Eduardo Yáñez aclara por qué sufría temblores: reitera que el Parkinson "no tiene que ver"

Univision Famosos
Eduardo Yáñez revela cuál enfermedad padece tras rumores de que tiene Parkinson
1:19

Eduardo Yáñez revela cuál enfermedad padece tras rumores de que tiene Parkinson

Univision Famosos
¿Eduardo Yáñez enfermo de Parkinson?: el actor revela cómo se encuentra
1 mins

¿Eduardo Yáñez enfermo de Parkinson?: el actor revela cómo se encuentra

Univision Famosos
Eduardo Yáñez enfrentaría doble demanda: su exabogada hace fuertes acusaciones en su contra
3 mins

Eduardo Yáñez enfrentaría doble demanda: su exabogada hace fuertes acusaciones en su contra

Univision Famosos
Eduardo Yáñez llama "gordita sabrosa" a Erika Buenfil: actriz responde con mensaje
2 mins

Eduardo Yáñez llama "gordita sabrosa" a Erika Buenfil: actriz responde con mensaje

Univision Famosos
Eduardo Yáñez responde a Erika Buenfil que "está sabrosa": ella dijo que se controló para no enamorarse de él
2 mins

Eduardo Yáñez responde a Erika Buenfil que "está sabrosa": ella dijo que se controló para no enamorarse de él

Univision Famosos
Erika Buenfil reacciona a fotos “sexys” de Eduardo Yáñez a sus 63 años: "¡Qué animado!"
2 mins

Erika Buenfil reacciona a fotos “sexys” de Eduardo Yáñez a sus 63 años: "¡Qué animado!"

Univision Famosos

Luego de lo acontecido, Paty Cuevas conversó con los medios ahí presentes y aseguró que Eduardo Yáñez explotó tras las primeras dudas que le planteó.

“Ya después, en la alfombra, él no quería pasar por ahí y yo le dije: ‘¿Por qué no quieres a la prensa, Lalo?’. O sea, se puso como loco, agarró y volteó y me rompió el ‘selfie’ y me quitó mi celular y ya no me lo quiso regresar”, relató.

Entre lágrimas, recordó que hizo lo posible por dar alcance al intérprete para que le devolviera el aparato: “Y yo sentí que todo el mundo me empezó a golpear y a aventar. Realmente no dimensioné porque había guardias”.

PUBLICIDAD

“Yo no sé ahorita si él ya metió mano en mis contactos, a mi información, él está apoderado de mi celular y es mi herramienta de trabajo. Sí, sí lo voy a denunciar porque ya basta que nos traten así”, adelantó.

Si bien, ella llamó a la policía para solicitar su apoyo, los uniformados que llegaron hasta el sitio le puntualizaron que debía interponer una demanda por robo en el Ministerio Público para que se proceda legalmente contra Yáñez.

Eduardo Yáñez dice que “no pasó absolutamente nada”

Horas después del percance, Eduardo Yáñez ofreció sus primeras declaraciones en su defensa, esto al salir de la premiación.

“Yo no me enojé, ¿por qué siempre creen estoy enojado? No pasó absolutamente nada, nos empezaron a empujar hacia adentro”, explicó para el canal de ‘Tony Stars TV’.

“Ella me venía picando con el teléfono y el de ese (palo ‘selfie’). Agarré el teléfono, se rompió el palito y me quedé con él en las manos. Yo seguí mi camino y ya se lo mandé a dejar afuera, con mi asistente”, agregó.

Frente a la posibilidad de que Paty Cuevas interponga una querella, la estrella de melodramas brindó su perspectiva.

“Pues que mucha suerte, ojalá que le vaya bien. ¡Qué bueno! Si ella me va a denunciar por algo que no hice, pues que lo haga”, comentó.

“Creo que están haciendo demasiado de algo que no pasó. No sé qué grado de importancia tenga su compañera en el sentido de que le creen todo lo que dice”, sumó.

Yáñez aseveró que previamente ha “tenido otras experiencias” con Cuevas, a quien calificó de ser “sumamente agresiva”.

PUBLICIDAD

“Si algo sucedió, ustedes estaban ahí, deben de tenerlo grabado”, puntualizó. “Nadie agredió a nadie”, afirmó.

Esta no es la primera vez que Eduardo Yáñez resulta involucrado en una situación similar. En 2017, él abofeteó al colaborador de El Gordo y La Flaca, Paco Fuentes.

Relacionados:
Eduardo YáñezPolémicas de famososFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Mirreyes vs Godínez: Las Vegas
De viaje con los Derbez
Gratis
Tráiler: La Trevi sin filtro
Tomy Zombie
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD