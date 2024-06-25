Eduardo Yáñez se defiende tras confrontación con reportera: “Ella es sumamente agresiva”

Video Eduardo Yáñez confiesa si se arrepiente de la polémica cachetada que le dio a un reportero

Eduardo Yáñez se defendió tras protagonizar un altercado con la reportera Paty Cuevas, del programa para YouTube ‘En Shock’, la tarde de este lunes 24 de junio.

¿Qué hizo Eduardo Yáñez?

El actor acudió a los premios Grandeza Hispana, en un recinto de la Ciudad de México, y desde su llegada fue abordado por la periodista, según se aprecia en videos publicados en la plataforma digital por su colega Berenice Ortiz.

Cuevas aparentemente interrogó a Eduardo Yáñez por su religión, ante lo que él replicó visiblemente molesto: “No digas tonterías”.

¿Porque yo fui a una misa tengo que ser cristiano? No preguntes cosas que sabes la respuesta”, le recriminó igualmente.

Minutos después, ante la insistencia de Paty para realizarle cuestionamientos que no eran de su agrado, Eduardo presuntamente le arrebató su teléfono celular y le dijo: “Luego te lo doy”.

Aunque ella persiguió al galán de telenovelas para que le devolviera su Smartphone, él logró evadirla ingresando a las inmediaciones del teatro.

Reportera afirma que Eduardo Yáñez “se puso como loco”

Luego de lo acontecido, Paty Cuevas conversó con los medios ahí presentes y aseguró que Eduardo Yáñez explotó tras las primeras dudas que le planteó.

“Ya después, en la alfombra, él no quería pasar por ahí y yo le dije: ‘¿Por qué no quieres a la prensa, Lalo?’. O sea, se puso como loco, agarró y volteó y me rompió el ‘selfie’ y me quitó mi celular y ya no me lo quiso regresar”, relató.

Entre lágrimas, recordó que hizo lo posible por dar alcance al intérprete para que le devolviera el aparato: “Y yo sentí que todo el mundo me empezó a golpear y a aventar. Realmente no dimensioné porque había guardias”.

“Yo no sé ahorita si él ya metió mano en mis contactos, a mi información, él está apoderado de mi celular y es mi herramienta de trabajo. Sí, sí lo voy a denunciar porque ya basta que nos traten así”, adelantó.

Si bien, ella llamó a la policía para solicitar su apoyo, los uniformados que llegaron hasta el sitio le puntualizaron que debía interponer una demanda por robo en el Ministerio Público para que se proceda legalmente contra Yáñez.

Eduardo Yáñez dice que “no pasó absolutamente nada”

Horas después del percance, Eduardo Yáñez ofreció sus primeras declaraciones en su defensa, esto al salir de la premiación.

“Yo no me enojé, ¿por qué siempre creen estoy enojado? No pasó absolutamente nada, nos empezaron a empujar hacia adentro”, explicó para el canal de ‘Tony Stars TV’.

“Ella me venía picando con el teléfono y el de ese (palo ‘selfie’). Agarré el teléfono, se rompió el palito y me quedé con él en las manos. Yo seguí mi camino y ya se lo mandé a dejar afuera, con mi asistente”, agregó.

Frente a la posibilidad de que Paty Cuevas interponga una querella, la estrella de melodramas brindó su perspectiva.

“Pues que mucha suerte, ojalá que le vaya bien. ¡Qué bueno! Si ella me va a denunciar por algo que no hice, pues que lo haga”, comentó.

“Creo que están haciendo demasiado de algo que no pasó. No sé qué grado de importancia tenga su compañera en el sentido de que le creen todo lo que dice”, sumó.

Yáñez aseveró que previamente ha “tenido otras experiencias” con Cuevas, a quien calificó de ser “sumamente agresiva”.

“Si algo sucedió, ustedes estaban ahí, deben de tenerlo grabado”, puntualizó. “Nadie agredió a nadie”, afirmó.