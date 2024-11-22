Eduardo Yáñez enfrentaría doble demanda: su exabogada hace fuertes acusaciones en su contra

Video Eduardo Yáñez para en seco a quienes aseguran que tiene Parkinson: “Te desean lo peor”

Eduardo Yáñez estaría por enfrentar una doble demanda por parte de su exabogada Mariana Gutiérrez, quien lo acusa de supuesta violencia de género y presunto daño moral.

Este jueves 21 de noviembre, la licenciada manifestó en el programa ‘De Primera Mano’, de Gustavo Adolfo Infante, que emprendería acciones legales en contra de Eduardo Yáñez, quien hace aproximadamente un año la “violentó” públicamente durante una reunión.

“Tuvimos el tema de una relación laboral que se fue llevando después como una relación amistosa, por decirlo así. Yo era en un principio su abogada, era su asesora legal en el tema de lo del departamento que estaba en disputa, el famoso departamento de Ernesto Alonso y la sucesión, y también en un tema laboral de un asunto de una exempleada de él que lo había demandado”, narró en show.

“Resulta que en este inter de relación que tuvimos, de amistad y laboral, este señor, un día en un restaurante público, ahí en el hotel The Ritz-Carlton, puso una bola de injurias y de malos tratos (…) y bueno, el tema fue que yo le hice una afirmación, que quiero aclarar, dicha afirmación fue dicha por su propia asistente”, agregó.

Mariana aseguró que fue después de dichos comentarios que Eduardo Yáñez supuestamente comenzó a agredirla verbalmente a tal punto de que empleados del lugar habrían tenido que intervenir.

“Se me puso como loco a gritarme una serie de injurias y majaderías impresionantes, violentándome en todo momento hacia mi persona”, recalcó.

“Yo le dije que ya no me gustaba como me estaba tratando, que yo no era como su asistente, con la cual tenía años teniendo una relación sentimental (…) porque tengo entendido que ha sido su amante durante muchísimo tiempo y eso fue lo que a él, cuando se lo dije, porque lo hice en un tema afirmativo, dicho por ella, no es algo que yo me esté inventando, ella misma me dijo que había tenido una relación sexual, y ahí fue cuando sacó la ira”, insistió.

Sobre los motivos que la habrían orillado a denunciar al actor legalmente un año después, Mariana Gutiérrez señaló que su objetivo era ser congruente con su trabajo, ya que su profesión la había llevado a defender la violencia de género.

“Yo creo que ya basta, ya basta de que a las mujeres nos callemos por temas de ‘qué van a pensar los demás’ o por temas de miedo o por el qué dirán. Yo que estoy en pro de todas las mujeres, apoyando a las mujeres en ese tema de violencia de género. Tengo que hacerlo también con el ejemplo, levantar la voz y ser congruente con mis actos”, aseveró.

Por último, la exabogada de Eduardo Yáñez declaró que, aunque no hubo una supuesta agresión física por parte del actor, si temió por su seguridad.

“No (hubo agresión física) pero yo creo que estuvimos a nada de que la hubiera. Es más, esta persona que me acompañaba, este gran amigo mío de nombre Guty, se quedó con la boca seca. Me dijo que él estaba muy nervioso y preocupado porque pensó que me iba a poner un golpe en la cara, es más, esta persona estuvo manoteando fuerte, como queriendo tirar cosas de la mesa. (…) Puedo decir que no hubo agresión física pero sí un tema de que casi me agrediera físicamente”, sentenció.