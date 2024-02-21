Eduardo Yáñez publica foto de sus “patas de pollo” tras críticas y causa revuelo

Video ¿Eduardo Yáñez no quiere saber nada de su hijo? Llevan varios años distanciados

La mañana de este miércoles 21 de febrero, Eduardo Yáñez publicó un par de fotografías mostrando sus “patas de pollo”, las cuales dividieron opiniones entre los internautas.

A través de su cuenta oficial de Instagram, el actor de telenovelas se dejó ver en ropa interior en un par de imágenes en las que posó frente al espejo.

En el mensaje con el que acompañó su publicación hizo referencia a las críticas que recibió una semana antes, cuando publicó un video recién salido de la alberca.

“Comparto de nuevo mis patas de pollo”, escribió el intérprete de ‘Nacho Pérez’ en ‘Golpe de Suerte’ (telenovela que puedes ver en ViX).

Las fotografías del intérprete de 63 años dividieron opiniones entre los internautas, y es que mientras algunos le pidieron evitar ese tipo de imágenes, famosos como Rey Grupero salieron en su defensa.

“Para quien critique, Eduardo es un hombre de más de 60 años y se ve muy bien”, expresó el influencer.

Así respondió Eduardo Yáñez a quienes dijeron que tenía “las piernas muy delgadas”

El pasado 16 de febrero, Eduardo Yáñez compartió imágenes de sus clases de natación y la publicación desató cientos de críticas por sus piernas. Incluso, hubo quien aseguró que estaban “muy delgadas” y que supuestamente había abusado del photoshop, ya que consideraban que su torso estaba desproporcionado con sus extremidades.

“Pero así son", respondió tajante y sin entrar en polémica ante las dudas de los internautas. “Gracias a todos los comentarios positivos . ¡Esos motivan!”, agradeció en un comentario más.

Eduardo Yáñez había recibido críticas por su peso

Eduardo Yáñez confesó en marzo de 2020 que un tratamiento médico erróneo lo llevó a “hincharse” y que sería hasta que el efecto del medicamento terminara cuando lograría recuperar su peso, para entonces, su aspecto físico había sido duramente criticado.