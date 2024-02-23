Erika Buenfil reacciona a fotos “sexys” de Eduardo Yáñez a sus 63 años: "¡Qué animado!"

Video Erika Buenfil celebró sus 60 años con tremenda fiesta y un sensual vestido

Erika Buenfil reveló qué opina de que Eduardo Yáñez, quien fuera su pareja en la trama de la telenovela Amores Verdaderos, me mostrara en “sexys” imágenes a sus 63 años.

Fue la mañana del 21 de febrero cuando el histrión publicó en su cuenta de Instagram un par de ‘selfies’ en las que aparece únicamente en ropa interior.

PUBLICIDAD

“Comparto de nuevo mis patas de pollo”, escribió para acompañar las instantáneas, presuntamente haciendo referencia a las críticas por su aspecto que recibió una semana antes.

¿Qué piensa Erika Buenfil de las fotos de Eduardo Yáñez?

Luego de que dichas postales se viralizaran, Erika Buenfil, quien ha manifestado ser amiga del actor, externó lo que piensa al respecto.

La actriz acudió la noche de este 22 de febrero a una función de la puesta en escena ‘Anastasia’ y, en su encuentro, una reportera le preguntó: “¿No sé si viste las fotos de Eduardo Yáñez, bien sexy?”.

“Lo felicito, ¡qué animado!”, respondió en declaraciones presentadas por la periodista Berenice Ortiz en su canal de YouTube.

Al ser cuestionada sobre si ella se atrevería a hacer lo mismo, la protagonista de melodramas como Vencer el Pasado, que puedes ver aquí en ViX, se sinceró.

“No sé. Yo lo felicito, la verdad, se ve bien y se atrevió, y se volvió tendencia, y bueno pues si puedo, lo hago, y si no, lo felicito a él y a todos los que lo hacen”, indicó.

En el pasado, Buenfil ha subido a la mencionada red social retratos por los que sus admiradores la han aplaudido por presumir su figura.

“Usted siempre hermosa”, “Como los buenos vinos”, “¡Guapísima sirena!”, le comentaron cuando se dejó ver usando traje de baño, en julio de 2023.

Erika Buenfil se mostró usando traje de baño. Imagen Erika Buenfil/Instagram

Erika Buenfil confiesa que no se siente “sexy”

En ese mismo sentido, Erika Buenfil desveló que, a diferencia de la opinión que muchos tienen de ella, no se considera sensual.

“No me siento sexy. Yo soy actriz y sí puedo ser sexy, juego un poquito, pero (no)”, aseveró la llamada ‘Reina de TikTok’ entre risas.

PUBLICIDAD

Asimismo, se pronunció acerca de sus elecciones en la moda: “Hoy en día uno se puede poner lo que quiera, siempre y cuando te quede”.