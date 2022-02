Eduardo Yáñez opina sobre el caso de Livia Brito y dice que él también habría golpeado al fotógrafo

"Yo no puedo juzgar si estuvo bien o si estuvo mal porque seguro me meto en un problema, porque si por ley hablamos pues no debió haber golpes, pero a mí me sucedió lo mismo, en ese momento ves negro, no analizas, no piensas, no nada, te ciegas y ves negro, me metí en un problema legal, pero tampoco hay derecho en provocar estas situaciones", dijo respecto al incidente que vivió en 2017 cuando le dio una bofetada al entonces reportero de El Gordo y La Flaca, Paco Fuentes.