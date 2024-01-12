Mayrín Villanueva revela qué peculiar regalo le pidió a Eduardo Santamarina por su aniversario

Video Eduardo Santamarina ya no se habla con su exesposa Itatí Cantoral y revela la razón

Mayrín Villanueva y Eduardo Santamarina están a poco más de un mes de cumplir 15 años de matrimonio, por lo que la actriz se sinceró con los reporteros y reveló el peculiar regalo que le pedirá al galán de telenovelas.

En entrevista con Edén Dorantes este 10 de enero, la protagonista de ‘Golpe de suerte’ reveló que ella desea una gran celebración, por lo que incluso quiere un columpio.

“El 28 de febrero es nuestro aniversario, ya estamos listos. 15 años ya, yo quiero mi columpio y todo”, afirmó.

La actriz destacó que su único deseo es que su matrimonio con Eduardo Santamarina siga igual de sólido que estos 15 años.

“En este aniversario de mis 15 años, quiero que sigamos estando juntos, que cumplamos el doble quinceañero, vamos de pasito a pasito”, expresó.

Mayrín Villanueva también destapó que estos años junto al villano de ‘Nadie como tú’ han pasado muy rápido.

“Para mí es como si hubiera estado toda mi vida con Eduardo. Es impresionante cómo te haces a una persona y sí, esperamos tener la cordura, la sabiduría y todo para que sigamos estando juntos”, sentenció.

¿Matrimonio de Mayrín Villanueva y Eduardo Santamarina ha tenido crisis?

Durante la charla, la actriz confesó que al igual que todas las parejas, han existido diferencias entre ellos, pero que siguen juntos por el gran amor que se tienen.

“ Estamos muy contentos, claro que ha habido muchas cosas, pero es el querer estar con una persona, yo no creo que exista uno que sea el bueno o una que sea la buena, solo es que quieras estar y que ames a esa persona con todas las cosas que van cambiando a lo largo de tu vida”, indicó.

Mayrín Villanueva también reveló cuál ha sido la clave de su exitoso matrimonio, afirmando que uno de los secretos es la comunicación.

“Es empezar a amar todas esas cosas que a veces te empiezan a costar trabajo, es cuidarlo y tener mucha comunicación”, aseguró la esposa de Eduardo Santamarina, quien reveló que lo primero que la enamoró del actor fue su sonrisa y su sentido del humor.