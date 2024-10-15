Itatí Cantoral

Itatí Cantoral y Eduardo Santamarina juntos en Londres y lo presumen con fotos

La actriz sorprendió al compartir fotografías del viaje que realizaron junto a sus familias: ella acompañada de su hija María Itatí y el actor con Mayrín Villanueva y su hija Julia.

WhatsApp Image 2024-06-27 at 9.42.26 PM.jpeg
Por:
Elizabeth González.
Video Santamarina dijo que sí besaría a Itatí Cantoral y ella ya le contestó: esto dijo

A más de 20 años de su separación , Itatí Cantoral y Eduardo Santamarina sorprendieron al aparecer juntos en Londres.

Este lunes 14 de octubre, la actriz compartió fotografías del viaje familiar, el cual tuvo como objetivo asistir a la graduación de Eduardo, uno de los gemelos que procreó durante su matrimonio con el actor.

A través de Instagram, la intérprete de 49 años mostró algunos detalles de la ceremonia de graduación de su hijo, quien según su publicación, se recibió con honores de la Academia de Música y Arte Dramático de Londres.

“Graduación con honores para mi hijo Eduardo. Qué orgullo para la familia. Te amo con toda mi alma”, escribió Itatí.

Itatí Cantoral orgullosa de la graduación de su hijo Eduardo.
Itatí Cantoral orgullosa de la graduación de su hijo Eduardo.
Imagen Itatí Cantoral / Instagram


Aunque fueron varias fotografías donde se dejó ver con sus hijos Eduardo y María Itatí paseando por las calles de Londres, la imagen que más llamó la atención es en la que aparece con
Eduardo Santamarina, quien también estuvo presente en la graduación de su hijo.

En la fotografía, Eduardo Santamarina aparece junto a su esposa Mayrín Villanueva y su hija Julia, quienes también volaron a Londres para estar presentes en la graduación de Eduardo.

Itatí Cantoral y Eduardo Santamarina celebrando, juntos, la graduación de su hijo.
Itatí Cantoral y Eduardo Santamarina celebrando, juntos, la graduación de su hijo.
Imagen Itatí Cantoral / Instagram


Luego de su separación, Itatí Cantoral y Eduardo Santamarina rehicieron sus vidas. En 2008, ella se casó con Carlos Cruz, de quien se divorció en 2011. Mientras que el intérprete de 56 años se dio una oportunidad en el amor con la protagonista de ‘Golpe de Suerte’.

Mayrín Villanueva reveló en 2023 al programa Hoy que, contrario a lo que muchos pudieran pensar, tiene una muy buena relación con Itatí Cantoral. Incluso, aseguró que sus hijas -Julia y María Itatí- se llevan tan bien que hasta se consideran hermanas.

Video ¡Cuidado, Mayrín! Itatí Cantoral responde si quiere regresar con Eduardo Santamarina
