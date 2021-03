Eduardo Santamarina despeja la duda: José Ron y Livia Brito volverán a ser pareja, ahora en 'La desalmada'

Desde hace algunas semanas comenzaron las especulaciones sobre el elenco que conformará 'La desalmada' , nueva telenovela que producirá José Alberto Castro . Marjorie de Sousa es una de las actrices confirmadas, así como Livia Brito, quien será la protagonista de la historia , pero el nombre del actor que será su pareja no había sido revelado. Fue Eduardo Santamarina quien compartió que José Ron llevará el rol estelar, mientras que él será el antagonista.

El esposo de Mayrín Villanueva confesó que hasta el momento no ha podido convivir mucho tiempo con sus compañeros protagonistas: "Ha sido muy poco, porque además nos ponen escalonados los llamados, prácticamente no he estado así largo con ellos", dijo al periodista Edén Dorantes.