Eduardo Santamarina explica su ‘problemita’ que derivó en rumores de crisis con Mayrín Villanueva

Video ¿Mayrín y Eduardo Santamarina enfrentan una crisis matrimonial? Ella habla de su supuesta separación

Eduardo Santamarina y Mayrín Villanueva ya dejaron claro que es mentira que su matrimonio, de 15 años, esté atravesando por una crisis, como se especuló.

El actor, de 55 años, inclusive aseveró que ambos se toman “con mucho humor” los rumores en torno a su relación, toda vez que se les “resbalan las cosas”.

“Aquí los dos estamos vivitos y coleando, y tampoco estamos divorciados”, dijo en entrevista con la reportera Berenice Ortiz para su canal de YouTube, publicada el 3 de marzo.

Eduardo Santamarina confirma por qué surgieron los rumores de crisis con Mayrín Villanueva

Los señalamientos acerca de supuestas complicaciones entre Eduardo Santamarina y Mayrín Villanueva detonaron luego de que ella acudiera sola a un evento en la Ciudad de México, según reportó ‘De primera mano’.

Se esperaba que la pareja apareciera para apadrinar las 100 representaciones de la puesta en escena ‘Escape Room: una comedia sin escape’, el 25 de febrero; sin embargo, el histrión no hizo acto de presencia.

Hablando con la prensa, la actriz no explicó el motivo por el que su marido no la acompañaba, pero sí aseveró que en su lugar iban la tía de él y su sobrino.

A días de que la polémica los envolviera, Santamarina confirmó que el hecho de que faltara a esa celebración fue lo que dio lugar a las habladurías sobre su unión con Villanueva.

“¿Sabes por qué se suscita eso? Digo, lo entiendo porque ya llevo muchos años en esto. (Pasó) que Mayrín fue a una develación de placa y llega sola”, dijo este 7 de marzo en su participación en el ‘show’ radiofónico de Shanik Berman.

“Yo también estaba invitado, por Morris Gilbert y Claudio Carrera, que son los productores, y me disculpé con ellos (por faltar), con mis compañeros, obviamente (sentí) una pena terrible”, agregó.

¿Qué le sucedió a Eduardo Santamarina?

Dispuesto a esclarecer el malentendido, Eduardo Santamarina compartió la razón por la que se vio impedido para cumplir con el compromiso al lado de Mayrín Villanueva.

“Le hablé a Alejandra Barros, a Faisy, porque le dije: ‘Se me está yendo la vida por un hoyo. Discúlpenme, pero no puedo llegar’”, recordó, “sí, me dio una diarrea terrible”.

El protagonista de telenovelas como ‘Rubí’, que puedes ver aquí en ViX, admitió incluso que lamenta haberse tenido que saltarse el festejo por su enfermedad.

“Me dio mucho coraje porque el plan estaba bien padre porque iba mi familia, entonces en el Club Libanés, a la vuelta del teatro, justo está el restaurante de comida libanesa, que me encanta”, expuso.