Biby Gaytán

Los Capetillo reaparecen en medio del luto para celebrar el cumpleaños de Biby Gaytán

Biby Gaytán cumplió años el 27 de enero y su familia la celebró en un restaurante. Sus hijos Ana Paula y Lalo Capetillo compartieron imágenes del festejo.

Ashbya Meré's profile picture
Por:Ashbya Meré
Video Ale Capetillo revela que el duelo por la muerte de su abuelita no es "tan devastador": explica por qué

Los Capetillo se encuentra de luto por el reciente fallecimiento de doña María del Carmen Vázquez, madre de Eduardo Capetillo. Sin embargo, en medio de la tristeza, la familia tuvo un momento de felicidad al celebrar el cumpleaños de Biby Gaytán.

Este 27 de enero la actriz cumplió 54 años rodeada de sus hijos, aunque Alejandra no estuvo presente, pues se encuentra en España, donde radica.

Ana Paula y su hermano Lalo Capetillo compartieron fotos familiares del festejo en un restaurante donde la celebraron.

"Mi madrecita y yo a través de los años. Dice mi mamá que hoy cumple 45 en vez de 54", escribió Ana Paula en un carrete de fotos en Instagram en las que se les ve juntas desde que era una bebé hasta la actualidad.

Ana Paula Capetillo compartió imágenes de su niñez con su madre Biby Gaytán.
Ana Paula Capetillo compartió imágenes de su niñez con su madre Biby Gaytán.
Imagen Ana Paula Capetillo/Instagram

Por su parte, Lalo Capetillo, el primogénito de la actriz, también compartió fotos del festejo: "Te amo ma, ¡feliz cumpleaños!", se lee en la publicación de Instagram.

Así celebraron el cumpleaños número 54 de Biby Gaytán.
Así celebraron el cumpleaños número 54 de Biby Gaytán.
Imagen Biby Gaytán/Instagram

En las imágenes familiares se aprecia que están Eduardo Capetillo, Ana Pau, Biby, Lalo y los mellizos Daniel y Manuel.

La celebración del cumpleaños de Biby Gaytán se da cinco días después de la muerte de doña maría del Carmen Vázquez, quien perdió la vida el 22 de enero a los 94 años. La familia sigue sin dar declaraciones al respecto.

