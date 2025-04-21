Eduardo Capetillo Jr.

Eduardo Capetillo Jr. comparte fotos inéditas de la boda de su hermana Alejandra: “Siempre juntos”

El cantante publicó un emotivo mensaje para los recién casados, así como instantáneas del importante día en el que se casaron. El también actor y su hermana, Ana Paula, entregaron en el altar a ‘Ale’.

Dayana Alvino's profile picture
Por:Dayana Alvino
Video Biby Gaytán y Eduardo Capetillo así reaccionan a la boda de su hija tras no acudir a la ceremonia

Eduardo Capetillo Jr. al fin rompió su silencio sobre la boda civil de su hermana Alejandra Capetillo con el libanés Nader Shoueiry, el pasado viernes 11 de abril en Madrid, España.

El cantante usó su cuenta de Instagram para compartir un emotivo mensaje, el cual acompañó con fotografías inéditas del evento al que asistió con su otra hermana, Ana Paula.

“Empieza una nueva etapa, se agrega un hermano a la familia, Nader. Oficialmente, Alejandra es señora, ja, ja”, escribió el también actor en su ‘post’ de este 20 de abril.

“Ana Paula y yo no podíamos de la emoción. Tuvimos la mejor experiencia, hospedaje y vistas de Madrid, pero, lo más importante, los tres siempre juntos”, concluyó.

Eduardo Capetillo Jr. comparte fotos inéditas de la boda de Alejandra Capetillo


La primera de las postales es del instante en el que Eduardo y Ana Paula entregaron en el altar a ‘Ale’, esto debido a que sus papás, Biby Gaytán y Eduardo Capetillo, no estuvieron presentes.

Eduardo Capetillo Jr. mostró cómo fue el momento en el que él y Ana Paula entregaron a Alejandra en el altar.
Imagen Eduardo Capetillo Jr./Instagram

Sobre esa decisión, Alejandra comentó a ¡Hola! Américas Novia: “Fue divino, no lo habíamos organizado hasta ese momento, hasta que empezó a sonar la música”.

“Pensé: ‘Quiero que ellos dos me entreguen’. Son mis mejores amigos, las personas con las que crecí. Entonces el hecho de que personas tan cercanas me entregaran me llenó de alegría”, explicó.

En otra de las instantáneas, se puede apreciar a Eduardo, Alejandra y Ana Paula durante la sesión de fotos profesional que les tomaron tras la ceremonia.

Eduardo Jr. y Ana Paula posaron con Alejandra para la sesión de fotos profesional de la boda.
Imagen Eduardo Capetillo Jr./Instagram


Para la importante ocasión, el intérprete de 30 años optó por un traje en color negro con camisa blanca. Aunque no llevó corbata, sí portó su clásico sombrero vaquero.

Por su parte, Alejandra visitó un conjunto blanco, compuesto de falda de caída fluida y top corto, el cual creó junto con la diseñadora Lorena Formoso.

Ana Paula hizo alarde de su frescura con un vestido que en la parte de arriba tenía flores, con escote profundo y falda de satín.

Otro de los retratos fue uno más íntimo pues mientras Eduardo posaba, parado unos pasos delante de sus hermanas, ellas lo veían fijamente.

“Eduardo dio un discurso con el que nos dejó a todos con lágrimas en los ojos”, contó ‘Ale’ sobre lo que hizo el artista en la celebración, realizada en el Four Seasons de Madrid.

Eduardo Capetillo Jr. y sus hermanas, Ana Paula y Alejandra, se fotografiaron juntos el día de la boda demostrando lo unidos que son.
Imagen Eduardo Capetillo Jr./Instagram


En la última de las imágenes se puede ver a Eduardo de espaldas, frente a Alejandra, Nader, que aparentemente estaba aplaudiendo, y Ana Paula.

En un clip que ‘Ale’ subió a su propia red social, se aprecia que Eduardo les cantó ‘Mátalas’, de Alejandro Fernández, durante la fiesta, lo que entusiasmó a los presentes.

Alejandra Capetillo y su esposo Nader Shoueiry con Eduardo Capetillo Jr. y Ana Paula Capetillo.
Imagen Eduardo Capetillo Jr./Instagram

¿Por qué Biby Gaytán y Eduardo Capetillo no asistieron a la boda de su hija Alejandra?


Previamente, Biby Gaytán reveló que si ella no viajó a Madrid para estar en la boda civil de su hija Alejandra fue porque tenía compromisos laborales que cumplir pues estelariza una obra de teatro en México.

“Todo pasa por algo y bueno, pues aquí estoy efectivamente con esta vocación que también Dios me regaló”, dijo al micrófono de ‘De primera mano’.

Ella no puntualizó el motivo por el que Eduardo Capetillo tampoco asistió al enlace.

Relacionados:
Eduardo Capetillo Jr.Alejandra Capetillo GaytánHijos de famososBiby GaytánCelebridadesFamososTelenovelasNovelas

