Ale Capetillo revela por qué no usó un vestido de novia tradicional para su boda civil

Video ‘Ale’ Capetillo se casó con unos lujosos zapatos vanguardistas de “tacón gota”: esto cuestan

Alejandra Capetillo, hija de Biby Gaytán y Eduardo Capetillo, se casó por el civil con el libanés Nader Shoueiry, su prometido desde julio de 2024.

La ceremonia la celebraron en Madrid, España, el viernes 11 de abril y los grandes ausentes fueron los papás de la ‘influencer’ y sus hermanos menores, Manuel y Daniel, quienes “no “pudieron” hacer el viaje, según ¡Hola! América Novias.

Quiénes sí estuvieron al lado de la también modelo fueron sus hermanos mayores, Eduardo Jr. y Ana Paula, que incluso la entregaron en el altar.

Ale Capetillo no usó un vestido de novia ‘tradicional’: ¿por qué?

Para su gran día, Ale Capetillo rompió con las convenciones del ‘bridal style’ al no usar un vestido de novia ‘tradicional’.

Ella optó por lucir un conjunto de dos piezas, compuesto de falda con caída fluida y un top corto, que creó con la diseñadora Lorena Formoso.

Alejandra Capetillo usó un conjunto en lugar de un vestido de novia para su boda civil. Imagen Alejandra Capetillo/Emma G Prieto/Instagram

Sobre la razón por la que se decidió por ese coordinado, explicó al medio: “Quería algo diferente, que pudiera volver a usar”.

“No será un vestido que quede guardado en el clóset; tiene mucho peso sentimental para mí”, agregó al respecto.

Su ‘look’ nupcial lo elevó con dos destacados complementos. En primer lugar, una pamela (sombrero de paja, bajo de copa y ancho de alas) en la que portaba el velo.

En segundo, unas zapatillas de “tacón gota” de la marca Jimmy Choo, las cuales, según el sitio web oficial, tienen un costo de 975 dólares.

Alejandra Capetillo usó dos elementos importantes para complementar su 'look' nupcial. Imagen Alejandra Capetillo/Instagram

Alejandra Capetillo sí siguió una tradición de bodas

Aunque en su ajuar innovó, Alejandra Capetillo sí siguió una de las tradiciones más conocidas de las bodas y llevó consigo algo azul y una cosa nueva.

Ella especificó a la publicación que sus joyas y el atuendo eran “lo nuevo”, mientras que el color lo llevó en un “moño miniatura”, colocado en el interior de su vestimenta, por lo que sólo ella podía verlo.

“Me encantó ese detalle”, confesó la creadora de contenido, “también las alianzas llevan un zafiro en el interior del anillo”.