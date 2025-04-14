Ale Capetillo se casa por el civil sin la presencia de sus papás: ¿quiénes la entregaron en el altar?

Video ‘Ale’ Capetillo se casó con unos lujosos zapatos vanguardistas de “tacón gota”: esto cuestan

Alejandra Capetillo, hija de Biby Gaytán y Eduardo Capetillo, celebró su boda civil con su prometido, el libanés Nader Shoueiry, el pasado viernes 11 de abril en Madrid, España, según ha revelado ella misma este lunes.

La ‘influencer’ usó su cuenta de Instagram para compartir fotografías de la importante ceremonia y asegurar que “ya es una señora”.

En las imágenes, se puede ver a la pareja feliz, posando para la cámara, con los elegantes atuendos que utilizaron para darse el ‘Sí, acepto’.

Alejandra Capetillo presumió que celebró su boda civil con Nader Shoueiry. Imagen Alejandra Capetillo/Instagram

Alejandra Capetillo se casó sin la compañía de sus papás

De acuerdo con ¡Hola! América Novias, Alejandra Capetillo no contó en esta fecha especial con la compañía de sus famosos padres, Biby Gaytán y Eduardo Capetillo.

Tampoco estuvieron presentes sus hermanos menores, Manuel y Daniel. Según el medio, ellos cuatro “no pudieron viajar” a la mencionada ciudad.

Debido a esa ausencia, fueron nada más y nada menos que sus hermanos mayores, Eduardo Jr. y Ana Paula, quiénes la entregaron en el altar.

Al respecto, la creadora de contenido dijo a la publicación: “Fue divino, no lo habíamos organizado así hasta ese momento, hasta que empezó a sonar la música”.

“Pensé: ‘Quiero que ellos dos me entreguen’”, contó, “son mis mejores amigos, las personas con las que crecí. Entonces el hecho de que personas tan cercanas me entregaran me llenó de alegría”.

En su perfil de la red social, Ana Paula subió algunas imágenes del memorable día y escribió para acompañarlas: “No podría ser más feliz de que estas dos personas se encontraron”.

El instante especial de Ale Capetillo con sus padres

Aunque Biby Gaytán y Eduardo Capetillo no lograron estar con Alejandra presencialmente, sí lo hicieron por medio de una videollamada que hicieron durante la sesión de fotos.

“No quisimos hacer Facetime durante la ceremonia para que no tuviéramos el inconveniente de que se estuviera cortando, y poder estar todos más presentes”, explicó ella.

“Fue un momento muy bonito e íntimo con ellos”, recordó, “me dijeron que disfrutara al máximo ese día con Nader, porque es algo que pasa volando. Y, al final del día, tienes que estar muy presente y preocuparte nada más por estar felices entre nosotros dos”, confesó.

Detalles de la boda civil de ‘Ale’ Capetillo y Nader Shoueiry

En su reseña, la revista especificó que ‘Ale’ Capetillo y Nader Shoueiry se unieron legalmente teniendo como escenario el Palacio de la Equitativa, sede del emblemático Hotel Four Seasons Madrid.

Ella usó un conjunto, de falda de caída fluida y top corto, de la diseñadora Lorena Formoso, quien también creó su vestido de novia para el enlace religioso, que será en mayo en México.

Para su maquillaje, apostó por un ‘beauty look’ con un acabado natural y ‘foxy eyes’ en tonos café: “Me sentí muy bonita ese día”.

Aunque le faltó llevar algo prestado, sí portó un “moño miniatura” azul dentro de su atuendo, siguiendo así con las tradiciones nupciales.