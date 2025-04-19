Biby Gaytán

Biby Gaytán revela por qué no asistió a la boda de su hija 'Ale' Capetillo: fue algo "inamovible"

Biby Gaytán explicó cuál fue la razón por la que no viajó a España para acompañar a su hija Alejandra en un momento tan especial en su vida, su boda civil con Nader Shoueiry.

Ashbya Meré's profile picture
Por:Ashbya Meré
Video Biby Gaytán y Eduardo Capetillo así reaccionan a la boda de su hija tras no acudir a la ceremonia

Alejandra Capetillo celebró su boda civil con el libanés, Nader Shoueiry, el 11 de abril en Madrid, España, sin embargo, sus famosos padres, Biby Gaytán y Eduardo Capetillo, brillaron por su ausencia al no asistir al enlace matrimonial, al igual que los mellizos Manuel y Daniel.

La protagonista de 'Dos Mujeres Un Camino', telenovela que puedes ver en ViX, compartió por qué no acompañó a su hija en un momento tan importante.

¿Por qué Biby Gaytán no fue a la boda de su hija?

La actriz explicó que tuvo que cumplir compromisos laborales, pues actualmente estelariza 'Dos Locas de Remate Recargadas', obra de teatro que se presenta en la Ciudad de México.

" Esta es una vocación que he tenido la oportunidad de atravesar a lo largo de mi vida, y me siento muy en paz y muy satisfecha porque he podido regalarle a mi familia el tiempo que he querido y he podido hacerlo, y cuando hay compromisos laborales pues esos son inamovibles", explicó en entrevista con 'De primera Mano' transmitida este 18 de abril.

Aunque no quiso ahondar en el tema, señaló que la actuación es otra parte de su vida que "la llena" y dejó claro que para ella, su esposo Eduardo Capetillo y sus hijos, Eduardo Jr., Ana Paula, Alejandra y sus mellizos, Manuel y Daniel, "sin duda alguna son lo más importante en mi vida mi familia, pero está esta otra parte profesional que también me llena inmensamente y que completa a esa Biby en lo personal".

"Todo pasa por algo y bueno, pues aquí estoy efectivamente con esta vocación que también Dios me regaló, así como también me regaló la hermosa familia que hoy en día no presumo, sino que sigo cuidando y he trabajado muy duro por ella", finalizó en el a entrevista.

Biby Gaytán y Dalilah Polanco en la obra 'Dos Locas de Remate'.
Biby Gaytán y Dalilah Polanco en la obra 'Dos Locas de Remate'.
Imagen Mezcalent

La boda de Alejandra Capetillo

Alejandra Capetillo Gaytán se casó con Nader Shoueiry el 11 de abril en una ceremonia civil en Madrid, España.

La boda se celebró en el icónico Four Seasons Hotel Madrid, un lugar que la hija de Biby Gaytán eligió por su deseo de tener una ceremonia íntima.

La decoración fue fresca y colorida, con flores en tonos vibrantes de naranja y amarillo, vajilla portuguesa y detalles frutales como naranjas naturales en el montaje de mesa.

Alejandra lució un elegante vestido blanco de seda diseñado por Lorena Formoso, compuesto por un top con hombreras y drapeado en el torso.

Ante la ausencia de Biby Gaytán y Eduardo Capetillo, fueron sus hermanos mayores, Eduardo Jr. y Ana Paula, quienes la entregaron.

"Fue divino, no lo habíamos organizado así hasta ese momento, hasta que empezó a sonar la música. Pensé: 'Quiero que ellos dos me entreguen', son mis mejores amigos, las personas con las que crecí. Entonces el hecho de que personas tan cercanas me entregaran me llenó de alegría", contó a la revista ¡Hola!

Alejandra Capetillo Gaytán muestra fotos de su boda en Madrid.
Alejandra Capetillo Gaytán muestra fotos de su boda en Madrid.
Imagen Alejandra Capetillo Gaytán/Instagram
Biby Gaytán

