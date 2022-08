Edith Márquez no podía caminar: reveló el problema de salud que sufrió y cómo lidia con él

Actualmente, la actriz de ‘Papa Soltero’, telenovela que puedes ver gratis en ViX, está totalmente centrada en su carrera como cantante, la cual inició a inicios de la década de los 80.

No obstante, recientemente su estado de salud la orilló a alejarse de los escenarios. Te contamos.

El problema de salud de Edith Márquez que le impedía caminar



Los problemas de espalda han aquejado a varios famosos como Jorge Salinas, que lleva viviendo con dolor desde hace años. A él se suma, Edith Márquez.

En una charla para el programa ‘Hoy’, transmitida el 10 de agosto de 2022, la cantante y actriz reveló que un problema de ciática afectó fuertemente su vida a tal punto que estuvo a punto de dejar de caminar.

“Tuve un problema con la ciática y estaba dolorosísimo el asunto. No podía caminar, no me podía poner ni siquiera tacones”



Esta afección la orilló a someterse a una cirugía en la espalda. Sin embargo, como sucede con muchos procedimientos quirúrgicos, su recuperación ha sido lenta.

“He ido evolucionando muy lentamente y poco a poco porque cuando ya te tocan la columna, ya quedas de alguna forma ‘tocada’”.

Márquez, quien es madre de dos hijos que están conquistando las redes con su galanura, se ha esforzado en recuperarse con fisioterapia, natación y yoga.

No obstante, a pesar de sus esfuerzos, esta recuperación no ha sido lineal y hay momentos en los que su cuerpo le demanda un descanso y más ahora que estaba totalmente dedicada a su Mexicana Tour, su más reciente gira musical por la República Mexicana.

En este sentido, el 9 de agosto de 2022, Edith Marquez, con un nudo en la garganta, compartió que desafortunadamente por cuestiones de salud no iba a poder presentarse en sus conciertos del mes de agosto en Hidalgo, San Luis Potosí, Zacatecas y Aguascalientes.

“Hoy, por mi salud, tendré que guardar reposo con cuidados intensivos para cada día estar mejor. Mis médicos que me han estado atendiendo estos días me han ordenado reposo, siguiendo un tratamiento estricto para que mi salud mejore y pronto me recupere”

“Tengo un nudo en la garganta. Ustedes, quienes me han acompañado a lo largo de mi carrera saben las ganas que siempre tengo de estar sobre un escenario, entregando y compartiendo lo mejor de mi cada noche”.



Estas declaraciones formaron parte de un comunicado oficial que compartió en sus redes sociales en donde igualmente destacó que su carrera y compromisos siempre han sido su prioridad, pero su estado de salud actual le impide dar estos conciertos.

Además de disculparse con sus fans por estas cancelaciones, señaló que espera que pronto su salud le permita volver a estar en el escenario. (Puedes leer el comunicado completo en el siguiente post).

Su mensaje tuvo una respuesta de amor de sus seguidores, quienes desearon que se recuperara pronto y mostraron su comprensión ante la delicada situación que está pasando.

“¡Te amamos! Tu salud es primero, tu público te esperará ansioso querida”; “Te adoro mi niña, amamos verte en un escenario y para eso debes estar al 100%, cuídate mucho, y estaremos pidiendo por tu salud”; “Tranquila, tu salud nos importa mucho y queremos que estés mejor pronto, ya habrá tiempo para todas esas presentaciones en donde das todo de ti, mientras tanto, esperemos que te recuperes. Te amamos”



Asimismo, varios famosos como la cantante Lisset y la presentadora Rebecca Alba le mandaron sus mejores deseos.

“Amore espero estes bien!! Te adoro y primero tú Salud!! Te adoro” escribió Lisset, mientras que Rebecca comentó “¡La saludo primero! Besos y abrazos y pronta ya recuperación”

Edith Márquez también reveló en su entrevista para ‘Hoy’ que desafortunadamente no será parte de ‘Abuelo Soltero’, serie que continuará la historia de 1994 de ‘Papa Soltero’, producción donde dio vida a Alejandra.

“La verdad es que no podré estar en la serie… voy a verla por supuesto y a extrañarla profundamente”.