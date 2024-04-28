Dulce Maria

Dulce María dice cómo está tras sufrir la muerte de un ser querido a quien "acababa de ver"

Dulce María habló por primera vez sobre cómo se encuentra tras el dolor que le causó la muerte de una "amiga" con quien se había encontrado solo unas semanas antes de su deceso durante la gira de RBD.

11393472_10153444376765159_6314680529525825941_o.jpg
Sergio Humberto Navarro
Video "Es mini Roberta": hija de Dulce María sube con ella al escenario y conquista a los fans de RBD

Dulce María compartió cómo se encuentra tras dar a conocer el pasado 8 de abril que un ser querido murió.

Ese día, la cantante compartió en Instagram que Adriana del Real, una fan que se había vuelto cercana a ella, perdió la vida y le rindió un homenaje con un mensaje y la última foto que se tomó a su lado.

El deceso afectó a la artista quien por primera vez habló al respecto.

Esta fue la publicación que Dulce María le dedicó a su "amiga" Adriana del Real tras conocer sobre su muerte.
Esta fue la publicación que Dulce María le dedicó a su "amiga" Adriana del Real tras conocer sobre su muerte.
Imagen Dulce María/Instagram

Dulce María se sincera sobre muerte de una fan que fue su “amiga”

La también actriz compartió cómo se encuentra tras el deceso de 'Viento', como llamaba a Adriana del Real.

" Fue algo muy fuerte porque me enteré estando de vacaciones con mi familia", dijo a 'Ventaneando' el pasado 26 de abril.

"Empezó siendo una fan y terminó siendo mi amiga. Era alguien muy importante para mí porque el amor de un fan es incondicional y de protección, y de muchas cosas donde (Adriana del Real) estuvo apoyando mi carrera", destacó.

" Me dolió mucho y justo la acababa de ver. Tuvimos la oportunidad de vernos en los conciertos en Los Ángeles, la vi, conoció a mi bebé, le dio un regalo y nos abrazamos", relató, "fue algo natural (su muerte)".

"Te remueve de cómo hay que valorar la vida. Nunca sabes cuándo puede ser la última vez. Hay que valorar la vida, estar con los nuestros, agradecer lo que tenemos y tratar de disfrutar", concluyó.

Video ¿Dulce María y Joe Jonas fueron novios? Fans reviven las supuestas pistas de su romance
