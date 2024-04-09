Dulce María está de luto y se despide de ser querido con promesa

Video "Es mini Roberta": hija de Dulce María sube con ella al escenario y conquista a los fans de RBD

Dulce María reveló en redes sociales el triste momento que vive, pues está de luto por la muerte de un ser querido, al que despidió con conmovedor mensaje.

Dulce María se despide de ser querido

PUBLICIDAD

La actriz utilizó su cuenta oficial de Instagram para dar a conocer la muerte de una fan, a quien de cariño llamaba 'viento' y a la cual le dijo adiós con un desgarrador mensaje.

Junto a la última foto que se tomaron juntos, Dulce María destacó lo difícil que ha sido aceptar la partida de su seguidora, quien siempre la apoyó incondicionalmente a lo largo de su carrera.

“Vientita no sabía que ese día sería nuestra despedida en este plano, me ha costado días asimilar esta noticia pero quería darte las gracias por tu vida, tu cariño, tu lealtad y por todo lo que hiciste por nuestro 'ejército'. Una guerrera que estuvo siempre ahí de diferentes formas, se siente un vacío y una tristeza difícil de explicar pero también un profundo agradecimiento y una rara certeza de que las almas se quedan conectadas”, expresó.

La integrante de RBD afirmó que recordará a su fan “como el viento que no se ve, pero se siente y te abraza” y destacó que está segura que “el cielo está de fiesta”, pero sobre todo que esté segura que guardará en su corazón los momentos que vivieron juntas.

Dulce María enfrente muerte de ser querido y le hace promesa Imagen Instagram Dulce María

Dulce María hace promesa

Tras su despedida, Dulce María conmovió al dedicarle una promesa a su fans, señalando que se volverán a encontrar "en otro mundo".

“En otras vidas, en otros mundos, en la eternidad, nos volveremos a ver. TQM vuela alto vientita, te quiero mucho”, precisó.

Los usuarios de redes sociales le externaron su cariño a Dulce María, deseándole pronta resignación ante su irreparable pérdida.