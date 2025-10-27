¡Dulce María espera a su segundo bebé!: muestra su pancita de embarazada a sus casi 40 años

Video Dulce María explica por qué no le prestó sus muñecas a su hija de 4 años tras polémica en ‘live’

Dulce María reveló que está esperando a su segundo bebé, fruto de su matrimonio con Paco Álvarez, con quien ya tiene a la pequeña María Paula.

La tarde de este 27 de octubre, la cantante colgó en sus Historias de Instagram la imagen de la edición de la revista Marie Claire, a la que dio la noticia de que tendrá otro retoño.

“Les compartimos la noticia más hermosa del mundo”, escribió en su propio perfil de la red social el músico de 50 años.

Para la publicación, la ex RBD se tomó una sesión de fotos que permite ver su ya crecida pancita, aunque no destapó cuántos meses de gestación tiene.

Dulce María reveló que está embarazada de su segundo bebé. Imagen Dulce María/Instagram y Marie Claire

Dulce María se confiesa sobre su embarazo

En entrevista con el medio, Dulce María aseguró que su embarazo, al que calificó como “un regalo inesperado”, la “tomó por sorpresa”.

“No lo esperaba, pero a veces la vida te lleva exactamente a donde necesitas estar. Estoy muy feliz, aunque también, sorprendida”, expresó.

La intérprete de ‘Ya no’ contó que saber que tendrá otra criatura “fue un proceso largo”: “Empecé a sentirme muy mal durante un viaje, pensaba que era cansancio o el trayecto en carretera, pero no”.

“Cuando regresé a México, tardé un poco en hacerme la prueba y, cuando la hice, salió positiva”, recordó al respecto.

La también actriz, que cumple 40 años en diciembre, señaló que “gracias a Dios, todo va bien” y que este niño o niña “viene a completar” su ‘clan’.

“Mi prioridad es mi familia y este bebé que viene en camino. Es un momento de mucho cuidado, de energía enfocada en lo más importante”, aseveró.

Dulce María en “cuidado absoluto”

En medio de la alegría, Dulce María dejó claro que está tomando las precauciones necesarias para que su salud y la del hermanito de María Paula estén estables.

“Detenerme por completo. Mi cuerpo me pedía descanso, y aunque es difícil para alguien que siempre está en movimiento, tuve que escucharme, hidratarme, comer bien, dormir, estar tranquila y dejar de presionarme”, relató.