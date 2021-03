Dulce María se negó a participar del reencuentro y nunca más volvió a escuchar de sus colegas de RBD

Cuando en septiembre pasado se confirmó que habría un concierto tributo a RBD con cuatro de sus seis integrantes originales, los nombres de Dulce María y Alfonso 'Poncho' Herrera saltaron como los grandes ausentes. En las semanas siguientes, ella aclaró que su embarazo le impedía aceptar la invitación.

El histórico y esperado concierto ocurrió el 26 de diciembre con Anahí, Maite Perroni, Christian Chávez y Christopher Uckermann, rememorando el fenómeno musical que derivó de la telenovela 'Rebelde'.

Aún antes del concierto y en varias ocasiones, los cuatro exintegrantes lamentaron que ni Dulce María ni 'Poncho' Herrera hayan podido aceptar la invitación. De hecho, Christian Chávez aseguró en octubre, en un 'live' en Instagram, que a la también actriz se le planteó mover la fecha para marzo de 2021, cuando su bebé ya habría nacido, pero su decisión de no participar ya estaba tomada.

Pero, ¿qué sucedió realmente entre ellos y la cantante? Por primera vez, Dulce María habló con lujo de detalle sobre cuando les dijo que no quería estar en el concierto debido a su estado de gestación.

En una entrevista este 1 de marzo con 'De primera mano', la inolvidable Roberta de 'Rebelde' relató cómo fue la última vez que habló con sus excompañeros, esperando una respuesta que nunca llegó.

"La última vez que hablé con ellos fue cuando les dije que ya no iba a participar... Les mandé un mensaje de 10 minutos y ya nadie me contestó". La actriz no mencionó la fecha de esa comunicación, pero sí se sinceró acerca de la respuesta que hubiera deseado tener por parte de ellos.

"Yo también esperaba mucho apoyo y empatía después de tanto tiempo y en un momento tan importante para mí, que era mi embarazo", admitió. Después de no tener la reacción que esperaba, no volvió a saber de ellos: "Ya de ahí, la verdad es que no he sabido ni podido hablar con esa cercanía (con ellos)".

Dulce María reconoció que no se arrepiente de no haber estado en ese histórico concierto en medio de la pandemia de covid-19 y solo 3 semanas después de haber dado a luz a su hija María Paula. Mucho menos, luego de saber que Anahí aparentemente se contagió ese día de coronavirus, el cual además transmitió a su esposo, Manuel Velasco, y a sus dos hijos, Manuel Jr. (4 años) y Emiliano (1).

"No, definitivamente (no me arrepiento). Justamente era mi miedo por todo lo que yo defendí y me costó trabajo decir que 'no' por mi embarazo, por la pandemia. Ves que 'Ani' se contagió y contagió a su familia y gracias a Dios están bien, pero yo no me lo hubiera perdonado estar ahí y contagiarme. Justo por eso, yo no quería", puntualizó.

La ausencia de Dulce María en el concierto afectó la armonía dentro del grupo y así lo dejó ver Maite Perroni en una entrevista para la revista Rolling Stone, publicada en enero pasado. "'Poncho' está enfocado en su carrera de actor y haciéndolo excelentemente y Dulce no quiso participar, no por su embarazo, simplemente no quiso formar parte del grupo en este momento, entonces no teníamos que esperar a nadie, porque no iba a suceder diferente", dijo.

Añadió que existe "respeto" hacia los dos ausentes: "Los que estuvimos en el show hubiéramos sido los mismos hoy o mañana, los que no estuvieron fue por decisiones personales y se entiende, hay amor y respeto".

