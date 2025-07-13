Famosa actriz es amenazada por Donald Trump de "quitarle su ciudadanía": ella reacciona

El presidente Donald Trump dice que está considerando la posibilidad de "quitarle" la ciudadanía estadounidense a una rival de larga data: la actriz y comediante Rosie O'Donnell.

¿Qué dijo Donald Trump sobre la actriz Rosie O'Donnell?

Donald Trump escribió el sábado 12 de julio en una publicación en redes sociales: "Debido al hecho de que Rosie O'Donnell no favorece los intereses de nuestro gran país, estoy considerando seriamente quitarle su ciudadanía".

Añadió que O'Donnell, quien se mudó a Irlanda en enero pasado, debería quedarse en aquel país "si la quieren".

Ambos personajes se han criticado públicamente durante años, en un intercambio a menudo amargo que precede a la participación de Trump en la política.

En los últimos días, O'Donnell denunció en redes sociales a Trump y las medidas recientes de su gobierno, entre ellas, la firma de un amplio plan de recortes de impuestos y gastos respaldado por el Partido Republicano.

Esta es la más reciente amenaza de Trump de revocar la ciudadanía de personas con las que ha discrepado públicamente, como su exasesor y antiguo aliado, Elon Musk.

Pero la situación de O'Donnell es notablemente diferente a la del dueño de Tesla, quien nació en Sudáfrica. O'Donnell nació en Estados Unidos y tiene un derecho constitucional a la ciudadanía estadounidense.

La también presentadora Rosie O'Donnell no se quedó callada ante la amenaza de Donald Trump y hubo reacción por parte de ella. Imagen AP

¿Trump puede quitar ciudadanía a Rosie O’ Donell?

El Departamento de Estado de Estados Unidos señala en su sitio web que los ciudadanos estadounidenses por nacimiento o naturalización pueden renunciar a la nacionalidad estadounidense al dar ciertos pasos, pero solo si el acto se realiza voluntariamente y con la intención de renunciar a la ciudadanía.

Amanda Frost, catedrática de leyes de la Facultad de Derecho de la Universidad de Virginia, señaló que la Corte Suprema determinó, en un caso de 1967, que la Decimocuarta Enmienda de la Constitución estadounidense impide al gobierno quitar la ciudadanía.

" El presidente no tiene autoridad para quitar la ciudadanía a un ciudadano estadounidense nacido en el país", dijo Frost el sábado en un correo electrónico.

Rosie O'Donnell reacciona a amenaza de Trump

Rosie O'Donnell se mudó a Irlanda después de que Donald Trump derrotara a la vicepresidenta Kamala Harris para ganar su segundo mandato. Ha dicho que está en el proceso de obtener la ciudadanía irlandesa con base en su linaje familiar.