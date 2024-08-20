Doja Cat 'manifestó' su romance con Joseph Quinn: le gustó desde que lo vio en 'Stranger Things'

Video Doja Cat manifestó su relación con Joseph Quinn 2 años antes: todo empezó en una pelea

Lo que parecería un noviazgo inesperado entre la rapera estadounidense Doja Cat y el actor británico Joseph Quinn habría empezado por una indiscreción de un amigo en común.

Era 2022 cuando Quinn saltó a la fama por su personaje Eddie Munson en la cuarta temporada de ‘Stranger Things’.

El personaje de Joseph Quinn se caracterizó por su pelo largo, su afición por el rock y su personalidad ‘nerd’. Gracias a esto, cautivó a miles de seguidores de la serie. Entre ellos, Doja Cat.

Doja Cat tenía un 'crush' en Joseph Quinn, Eddie Munson de 'Stranger Things'

La rapera no dudó en pedir ayuda para conquistarlo, por lo que le mandó mensaje a Noah Schnapp, uno de los compañeros de Quinn en la serie.

“Noah ¿le puedes decir a Joseph que me hable? Espera, no. ¿Tiene novia?"



A lo que Noah le respondió que le escribiera ella, y Doja le dijo que no tenía las redes sociales de Quinn. Noah le mandó el Instagram de su ‘crush’.

Sin embargo, poco después Noah Schnapp compartió en TikTok una captura de pantalla de la conversación, cosa que le molestó mucho a Doja.

"El hecho de que Noah hiciera eso, que compartiera una conversación privada entre los dos, es increíblemente inconsciente socialmente y pésimo. Es casi como ser una víbora, como mier.. de rata”.



Noah y la rapera se reconciliaron, pues la rapera admitió que Noah (que en el momento tenía 17 años) era un niño y no debía ser juzgado tan duramente.

Sin embargo, no se supo si Joseph Quinn estuvo al tanto del altercado. Hasta ahora.

Joseph Quinn también se enamoró de Doja Cat

Dos años después de este incidente, se viralizó en redes una fotografía de Doja Cat junto a su ‘crush’ Joseph Quinn en un club nocturno. En la imagen, pese a estar borrosa, la pareja se ve abrazada y feliz.

Esta no fue la única prueba de un posible romance: pronto se publicaron más fotografías de la pareja, ahora caminando de la mano por las calles de Londres.

Se ha dicho en redes sociales que Doja Cat ‘manifestó’ su relación con Joseph. Es decir que ‘decretó’ para sí misma que su sueño se cumpliría hasta que sucedió.