Peso Pluma reacciona confundido a presentación de Doja Cat en los VMAs e Internet lo volvió un meme

La noche del 12 de septiembre diversos artistas como Shakira , Jared Leto, Karol G, el grupo Stray Kids, Taylor Swift, entre otros, se reunieron en la esperada entrega de premios musicales VMAS 2023.

Dicho evento estuvo lleno de presentaciones musicales destacadas, outfits increíbles y también momentos que pasarán a la historia, como el que protagonizó el mexicano Peso Pluma, te explicamos.

Memes de Peso Pluma invaden redes tras su reacción al ver a Doja Cat cantar en los VMAS 2023

Resulta que el artista de corridos tumbados estuvo presente en la gala para subir al escenario a cantar su canción más famosa del momento 'Lady Gaga'.

No obstante, antes de eso el joven de 24 años formó parte del público sentándose en una butaca del recinto Prudential Center de Nueva Jersey, ubicado en Estados Unidos, para ver a los demás cantantes que subieron a la tarima para los VMAs.

Al ser el momento de Doja Cat, ella abrió su actuación con la canción 'Attention' vestida como una mujer de negocios, peinado recogido, gafas y botas de tacón rojo.

Lo divertido fue que al pasar por los pasillos del estadio se detuvo un momento al lado de Peso Pluma, quien hizo un gesto de incomodidad, lo cual notaron los internautas de inmediato.



Todo esto provocó que el intérprete de 'Ella Baila Sola' se volviera el centro de atención y además, se publicaran creativos memes por los gestos que hizo cuando tuvo a centímetros de él a Doja Cat.

Uno de los más populares fue aquel donde se mostró a un perrito con el corte de cabello de Peso Pluma quien estaba confundido por lo que estaba presenciando.



De hecho, de un segundo a otro se nota inmediatamente cómo el mexicano estaba contento, pero al ver que Doja Cat tocó sus glúteos y llevó su mano a su parte íntima, no supo qué hacer.



De hecho, algunos usuarios aseguraron que trató de disimular su incomodidad e hizo expresiones muy parecidas a los de las imágenes de abajo.



También lo compararon con un perrito que se mostraba tan temeroso que desviaba la mirada cada que el camarógrafo lo enfocaba, lo cual se asemeja a lo que pasó.



Incluso algunos hicieron énfasis en que Peso Pluma seguramente no pudo dormir después de lo que vivió en los VMAS y quedó "traumado" de por vida.

"Su cara de asustado fue una joya", "No me sorprendería si hubiera salido traumado de allí jaja", "Pobrecito", "Yo me quería reír porque la cara era literalmente es de: "me la estoy pasando bien raro"", "Quedó impactado", "Su cara de "estoy perdido, ayuda"", "Anda re asustado", "Este Peso Pluma juzgón me gusta", "La manera en que se mueve para que a Doja no se le ocurra acercarse es genial" o "Realmente mostró que no le gusta nada su música", resultaron ser algunos de ellos.



Por último, otros hicieron énfasis que quiza Peso Pluma vió a Doja incluso con "odio" porque en 2022 fue duramente criticada por supuestamente ignorar a sus fans de Paraguay después de cancelar un show en aquel país.



¿Cuál de todos los moemes te provocó máa risa? Dinos en los comentarios.

