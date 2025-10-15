Causa de muerte de Diane Keaton es revelada por su familia: la actriz falleció “rodeada de amor”

Video Revelan que Diane Keaton tuvo drástica pérdida de peso antes de morir: “Estaba muy delgada”

La causa de muerte de Diane Keaton fue revelada por su familia este miércoles 15 de octubre. La actriz de Hollywood perdió la vida a los 79 años en su residencia de California.

Según declaró la familia de la actriz a People a través de un comunidado, Diane Keaton falleció a causa de una neumonía el 11 de octubre.

PUBLICIDAD

“Es con el corazón roto que confirmamos el fallecimiento de nuestra querida Diane el 11 de octubre de 2025, a causa de neumonía. Su partida fue pacífica, en su hogar rodeada de amor”, escribieron.

“Diane era un espíritu libre, una madre devota y una defensora apasionada de causas que le importaban profundamente. Amaba a sus animales por encima de todo y apoyaba firmemente a la comunidad sin hogar”, agregaron, mientras que en las siguientes líneas solicitaron privacidad ante el difícil momento que atraviesan.

“Agradecemos de corazón los mensajes de amor y apoyo recibidos en estos días difíciles. En lugar de flores, honren su memoria con donaciones a bancos de alimentos locales o refugios de animales. Pedimos privacidad mientras navegamos este duelo. Con gratitud, la familia Keaton”.

Su inesperada muerte

Luego de que se diera a conocer la muerte de Diane Keaton, una fuente informó a People que la salud de la actriz “se deterioró repentinamente, lo cual fue desgarrador para todos sus seres queridos”.

Esta misma fuente aseguró al medio que la muerte de Diane Keaton fue “inesperada” sobre todo porque era una mujer con “fuerza y espíritu”.

"En sus últimos meses, estuvo rodeada únicamente por su familia más cercana, que optó por mantener la privacidad. Ni siquiera sus amigos de toda la vida estaban completamente al tanto de lo que estaba sucediendo", dijo.