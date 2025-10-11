Diane Keaton dedicó su última publicación a Reggie: ¿quién se hará cargo de su mascota?

Video Hija de 3 años de Charlie Kirk ya sabe que murió: esposa del ‘influencer’ así se lo dijo

Diane Keaton murió este 11 de octubre y tras su partida se ha cuestionado qué sucederá con su amada mascota Reggie.

La perra de raza golden retriever fue adoptada por la actriz cuando un amigo se la llevó y se convirtió en su fiel compañera, incluso, a ella le dedicó su última publicación registrada en su muro de Instagram.

PUBLICIDAD

El mensaje era sobre una colaboración con una marca de productos para mascotas y tiene fecha del 11 de abril, justo en el Día Nacional de la Mascota. En una de las imágenes aparece Reggie mientras Diane señala su regalo.

Diane Keaton dedicó su último mensaje a su mascota Reggie. Imagen Diane Keaton/Instagram

Diane Keaton disfrutaba salir a caminar junto a Reggie por el barrio de Brentwood en Los Ángeles donde vivían, sin embargo, durante los últimos meses de su vida lo dejó de hacer, debido a que su salud fue en declive de manera repentina, según compartió un amigo de la actriz a People.

Diane Keaton y la relación con su mascota

La afamada actriz vivía en la casa de sus sueños con Reggie, pero en 2023 confesó que ella no era la persona favorita de la perra, pues había alguien más a la que “prefería”.

"Reggie prefiere a la mujer de limpieza, está loca por ella. Cuando está, le gusto menos, ¿verdad, Reggie? Es una niña mimada y me trata mal, ¿verdad, Reggie?", contó en broma durante una entrevista con el diario The Guardian.

Aunque aún se desconoce quién se hará cargo de la golden retriever, se especula que podría ser alguno de los hijos adoptivos de Diane Keaton, Drexter o Duke.