Diane Keaton

Diane Keaton causa de muerte: revelan detalles de su "repentina" partida

Diane Keaton falleció este 11 de octubre en California. Un amigo cercano a la reconocida actriz de Hollywood dio detalles de su muerte.

Video De qué murió Robert Redford: esto se sabe sobre la partida del ‘Golden Boy’ de Hollywood

Diane Keaton murió este 11 de octubre en California y, aunque fue inesperado para el mundo, sus seres cercanos fueron testigos del deterioro de salud que sufrió de manera repentina en los últimos meses.

" Su declive fue muy repentino, lo cual fue desgarrador para todos los que la amábamos", contó a People un amigo de la actriz, quien perdió la vida a los 79 años. "Fue tan inesperado, especialmente para alguien con tanta fuerza y espíritu".

El informante explicó que las últimas semanas "estuvo rodeada únicamente por su familia más cercana" porque quisieron mantener todo en completa "privacidad". Incluso, señaló a la revista que " ni siquiera sus amigos de toda la vida estaban completamente al tanto de lo que estaba sucediendo".

Diane Keaton tomó decisiones radicales

Según People, la actriz ganadora del Oscar hizo cambios importantes en su estilo de vida y tomó decisiones que su gente cercana jamás imaginó, como poner a la venta su "casa de ensueño" de Los Ángeles, un lugar en el que quiso permanecer para siempre.

Se mudó a la propiedad en 2017 y durante ocho años la mantuvo en remodelación hasta lograr el lugar perfecto para ella, por lo cual sorprendió cuando decidió venderla.

La casa cuenta con cinco habitaciones y siete baños, y está valuada en 29 millones de dólares.

Otro de los cambios que hizo fue dejar de salir a caminar por el barrio, pues siempre paseaba con su amada Reggie, su perra golden retriever. Sin embargo, en los últimos meses ya no fue vista.

"Vivió en Brentwood durante muchos años. Le encantaba su barrio. Hasta hace solo unos meses, paseaba a su perro todos los días. Solía ir vestida igual, con sombrero y sus características gafas de sol, hiciera el tiempo que hiciera", contó la fuente a People.

De acuerdo con Page Six, la familia solicitó "privacidad" ante el difícil momento por el que atraviesan.

