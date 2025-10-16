Diane Keaton

¿No solo tenía neumonía? Diane Keaton habría luchado contra otra enfermedad antes de morir

El certificado de defunción, obtenido por People, revela nuevos detalles del fallecimiento de la icónica actriz.

Dayana Alvino's profile picture
Por:Dayana Alvino
Video Familia de Diane Keaton por fin revela la enfermedad que le causó su repentina muerte

Diane Keaton fue incinerada tres días después de que muriera, el pasado sábado 11 de octubre, de acuerdo con el certificado de defunción, difundido por People.

Según el medio, en el documento que obtuvieron se detalla que el cadáver de la icónica actriz fue cremado el martes 14 de octubre.

PUBLICIDAD

Detalles de la muerte de Diane Keaton

La reconocida revista igualmente da a conocer que en el acta se confirma lo dicho por la familia de Diane Keaton: que esta falleció a causa de una “neumonía bacteriana primaria”, la cual padeció días antes.

Más sobre Diane Keaton

Familia de Diane Keaton por fin revela la enfermedad que le causó su repentina muerte
1:02

Familia de Diane Keaton por fin revela la enfermedad que le causó su repentina muerte

Univision Famosos
Causa de muerte de Diane Keaton es revelada por su familia: la actriz falleció “rodeada de amor”
2 mins

Causa de muerte de Diane Keaton es revelada por su familia: la actriz falleció “rodeada de amor”

Univision Famosos
Revelan que Diane Keaton tuvo drástica pérdida de peso antes de morir: “Estaba muy delgada”
0:57

Revelan que Diane Keaton tuvo drástica pérdida de peso antes de morir: “Estaba muy delgada”

Univision Famosos
Captan al hijo de 25 años de Diane Keaton a horas de la muerte de la actriz y se revela detalle
0:56

Captan al hijo de 25 años de Diane Keaton a horas de la muerte de la actriz y se revela detalle

Univision Famosos
Diane Keaton dejó millonaria fortuna: ¿quiénes podrían heredarla tras su muerte?
2 mins

Diane Keaton dejó millonaria fortuna: ¿quiénes podrían heredarla tras su muerte?

Univision Famosos
Muerte de Diane Keaton: revelan audio de llamada al 911 para auxilio de la actriz
0:57

Muerte de Diane Keaton: revelan audio de llamada al 911 para auxilio de la actriz

Univision Famosos
Diane Keaton "fue divertida hasta el final": revelan cómo fueron sus últimos días antes de morir
2 mins

Diane Keaton "fue divertida hasta el final": revelan cómo fueron sus últimos días antes de morir

Univision Famosos
Diane Keaton dedicó su última publicación a Reggie: ¿quién se hará cargo de su mascota?
1 mins

Diane Keaton dedicó su última publicación a Reggie: ¿quién se hará cargo de su mascota?

Univision Famosos
Muerte de Diane Keaton conmociona: así se convirtió en una leyenda de Hollywood
3 mins

Muerte de Diane Keaton conmociona: así se convirtió en una leyenda de Hollywood

Univision Famosos
Diane Keaton causa de muerte: revelan detalles de su "repentina" partida
2 mins

Diane Keaton causa de muerte: revelan detalles de su "repentina" partida

Univision Famosos

En el papel no se menciona ninguna otra afección importante que contribuyera al deceso, pero sí que a la cineasta no se le realizó una autopsia.

La protagonista de ‘Something’s gotta give’ pereció en el Saint John’s Health Center, en Santa Mónica, California.

En su comunicado, los seres queridos de Keaton agradecieron en su nombre por “los extraordinarios mensajes de amor y apoyo” que han recibido desde la tragedia.

Además, ellos puntualizaron que, en su memoria, quienes quieran pueden hacer una donación a un banco de alimentos local o a un refugio de animales.

Diane Keaton habría “luchado con una enfermedad”

Mientras el luto continúa en Hollywood, TMZ reporta que “una vieja amiga” de Diane Keaton les dijo que la celebridad habría estado mal “por un tiempo”.

“Nos dijo que [la intérprete] estaba luchando con una enfermedad sin identificar antes de su muerte”, difundió el portal.

Debido a dicha situación, exponen, la partida de la directora “no fue una sorpresa” para su alegada amiga, a la que no identificaron por nombre.

Previamente, Carole Bayer, íntima de la difunta celebridad, aseveró que, efectivamente, la salud de Keaton se había “deteriorado muy repentinamente” en los últimos meses, retoma Page Six.

Ella confesó que estaba “sorprendida por cuánto peso había perdido” Diane cuando la vio por última vez hace menos de cuatro semanas.

Relacionados:
Diane KeatonMuertes de famososCelebridadesFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
Papás por Siempre
Gratis
Tráiler: Con esa misma mirada (Temporada 3)
Instintos
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD