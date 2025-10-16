¿No solo tenía neumonía? Diane Keaton habría luchado contra otra enfermedad antes de morir

Video Familia de Diane Keaton por fin revela la enfermedad que le causó su repentina muerte

Diane Keaton fue incinerada tres días después de que muriera, el pasado sábado 11 de octubre, de acuerdo con el certificado de defunción, difundido por People.

Según el medio, en el documento que obtuvieron se detalla que el cadáver de la icónica actriz fue cremado el martes 14 de octubre.

PUBLICIDAD

Detalles de la muerte de Diane Keaton

La reconocida revista igualmente da a conocer que en el acta se confirma lo dicho por la familia de Diane Keaton: que esta falleció a causa de una “neumonía bacteriana primaria”, la cual padeció días antes.

En el papel no se menciona ninguna otra afección importante que contribuyera al deceso, pero sí que a la cineasta no se le realizó una autopsia.

La protagonista de ‘Something’s gotta give’ pereció en el Saint John’s Health Center, en Santa Mónica, California.

En su comunicado, los seres queridos de Keaton agradecieron en su nombre por “los extraordinarios mensajes de amor y apoyo” que han recibido desde la tragedia.

Además, ellos puntualizaron que, en su memoria, quienes quieran pueden hacer una donación a un banco de alimentos local o a un refugio de animales.

Diane Keaton habría “luchado con una enfermedad”

Mientras el luto continúa en Hollywood, TMZ reporta que “una vieja amiga” de Diane Keaton les dijo que la celebridad habría estado mal “por un tiempo”.

“Nos dijo que [la intérprete] estaba luchando con una enfermedad sin identificar antes de su muerte”, difundió el portal.

Debido a dicha situación, exponen, la partida de la directora “no fue una sorpresa” para su alegada amiga, a la que no identificaron por nombre.

Previamente, Carole Bayer, íntima de la difunta celebridad, aseveró que, efectivamente, la salud de Keaton se había “deteriorado muy repentinamente” en los últimos meses, retoma Page Six.