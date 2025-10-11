Reportan la muerte de la famosa actriz Diane Keaton

Video De qué murió Robert Redford: esto se sabe sobre la partida del ‘Golden Boy’ de Hollywood

La reconocida actriz Diane Keaton murió a los 79 años, así lo dio a conocer la revista People.

De acuerdo con el reporte, la legendaria estrella de Hollywood falleció en California y no se ha revelado la causa de muerte, pues la familia habría solicitado, a través de un portavoz, "privacidad" ante el difícil momento.

Aunque nunca se casó, adoptó dos hijos: Dexter fue la primera en 1996, y Duke en 2001, quienes le sobreviven.

"Hoy pensaba que soy la única actriz de mi generación que ha sido soltera toda su vida. Me alegro mucho de no haberme casado. Soy un bicho raro", contó a People en 2019.

En 2008, la actriz contó a Film Monthly que "la maternidad me ha cambiado por completo, es la experiencia más humilde que he tenido".

"Creo que te pone en tu lugar porque realmente te obliga a abordar los temas en los que dices creer, y si no puedes hacer frente a esos principios cuando estás criando a un hijo, olvídalo", añadió.

Diane Keaton y sus hijos Duke y Dexter. Imagen Emma McIntyre/Getty Images

La trayectoria de Diane Keaton

Su nombre real era Diane Hall y nació el 5 de enero de 1946 en Los Ángeles, California.

Fue una de las actrices más emblemáticas del cine estadounidense de los últimos tiempos. Su carrera abarca más de cinco décadas y se destacó por su versatilidad, carisma y estilo único para vestir.

Su primer papel importante fue como Kay Adams en 'El padrino' en 1972, dirigida por Francis Ford Coppola. Pero la fama y el reconocimiento llegó gracias a Woody Allen, con quien trabajó en varias películas como 'Sueños de un seductor', 'El dormilón', 'La última noche de Boris Grushenko' y 'Annie Hall', por la que ganó el Oscar a Mejor Actriz en 1978.

Manejó el drama y la comedia en sus proyectos, pues no deseaba ser encasillada en un género.

En la década de 1990, Diane incursiónó como directora en el filme 'Héroes a la fuerza' y después en 'Colgadas'. También produjo películas y documentales.

Además de su trayectoria en la industria cinematográfica, Keaton era apasionada de la fotografía, la arquitectura y publicó varios libros sobre estos temas.