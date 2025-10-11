Muerte de Diane Keaton conmociona: así se convirtió en una leyenda de Hollywood

Video De qué murió Robert Redford: esto se sabe sobre la partida del ‘Golden Boy’ de Hollywood

La estrella de Hollywood Diane Keaton ha muerto repentinamente a los 79 años, reporta People. La actriz fue una de las grandes estrellas del cine de su generación y dejó a su paso inolvidables personajes.

Keaton participó en icónicos filmes en los que destacó con su especial estilo y vibrante actuación. Además, se convirtió en un referente de la moda con su estética andrógina desde que apareció en Annie Hall usando sombrero de hongo, corbata y pantalones, estilo que, según dijo Ralph Lauren a Vogue en 1978, "era el de Diane".

Diane Keaton dejó imborrable huella en Hollywood

Keaton era el tipo de actriz que ayudaba a hacer que las películas fueran icónicas y atemporales, desde su fraseo “La-dee-da, la-dee-da” como Annie Hall, adornada con corbata, bombín, chaleco y pantalones caqui, hasta su desgarrador papel como Kay Adams, la mujer lo suficientemente desafortunada como para unirse a la familia Corleone.

Sus actuaciones estelares en la década de 1970, muchas de las cuales fueron en películas de Woody Allen, tampoco fueron un destello pasajero, y continuaría encantando a nuevas generaciones durante décadas gracias en parte a una colaboración duradera con la cineasta Nancy Meyers.

Interpretó a una mujer de negocios que inesperadamente hereda un bebé en “Baby Boom,” a la madre de la novia en el querido remake de “El Padre de la Novia,” a una mujer recién soltera en “El Club de las Primeras Esposas,” y a una dramaturga divorciada que se involucra con el ejecutivo musical encarnado por Jack Nicholson en “Something's Gotta Give”.

Keaton ganó su primer Oscar por “Annie Hall” y luego sería nominada tres veces más, por “Reds,” “La Habitación de Marvin” y “Something's Gotta Give”.

De una manera muy propia de Keaton, al aceptar su Oscar en 1978, se rió y dijo: “Esto es algo”.

Keaton nació como Diane Hall en enero de 1946 en Los Ángeles, aunque su familia no formaba parte de la industria cinematográfica en la que se encontraría. Su madre era ama de casa y fotógrafa, y su padre trabajaba en bienes raíces e ingeniería civil.

Keaton se sintió atraída por el teatro y el canto mientras estaba en la escuela en Santa Ana, California, y abandonó la universidad después de un año para probar suerte en Manhattan. Actors’ Equity ya tenía una Diane Hall en sus filas, y tomó Keaton, el apellido de soltera de su madre, como propio.

Estudió bajo la tutela de Sanford Meisner en Nueva York y le ha atribuido el haberle dado la libertad de “trazar el complejo terreno del comportamiento humano dentro de la seguridad de su guía. Hizo que jugar con fuego fuera divertido”.

“Más que nada, Sanford Meisner me ayudó a aprender a apreciar el lado oscuro del comportamiento”, escribió en sus memorias de 2012, “Then Again”. “Siempre tuve un talento para percibirlo, pero aún no el valor para adentrarme en un territorio tan peligroso e iluminador”.

Comenzó en el escenario como suplente en la producción de Broadway de “Hair,” y en “Play It Again, Sam” de Allen en 1968, por la cual recibiría una nominación al Tony.

Keaton hizo su debut cinematográfico en la comedia romántica de 1970 “Lovers and Other Strangers”, pero realmente se hizo famosa unos años después cuando fue elegida para “El Padrino” de Francis Ford Coppola, que ganó el premio a la mejor película y se convirtió en una de las películas más queridas de todos los tiempos. Sin embargo, dudó en regresar para la secuela, aunque después de leer el guion decidió lo contrario.

La década de 1970 fue un tiempo increíblemente fructífero para Keaton gracias en parte a su continua colaboración con Allen en roles tanto cómicos como dramáticos. Apareció en “Sleeper”, “Love and Death”, “Interiors”, “Manhattan”, “Manhattan Murder Mystery” y la versión cinematográfica de “Play it Again, Sam”.

