Despierta América se viste de luto: presentadores dicen adiós a uno de los suyos

El equipo de Despierta América se encuentra de luto.

La mañana de este lunes 2 de septiembre, Raúl González fue el encargado de dar a conocer la lamentable noticia durante la transmisión en vivo.

“En medio de toda la alegría de nuestro programa, como lo hacemos desde hace ya casi 28 años, hay momentos que son duros y muy tristes”, inició diciendo.

“Hoy, precisamente, le tenemos que decir adiós y con un sentido agradecimiento a uno de los nuestros”, continuó.

González reveló el fallecimiento de Antonio Alberto Díaz, conocido mejor como ‘Tony’, quien fungió como camarógrafo de la emisión por “muchos años”.

“Él fue parte muy importante dentro del equipo de Despierta América y dentro de toda la cadena Univision”, aseveró.

“Le enviamos un fuerte abrazo a toda su familia. Descansa en paz, ‘Mr. TV’, como le decíamos con cariño y de esta manera te honramos: con un aplauso y de pie”, agregó.

Tanto él como Francisca, Alan Tacher, Karla Martínez y el chef Yisus se sumaron al homenaje póstumo para Díaz.

'Tony' Díaz, camarógrafo de Despierta América, murió. Imagen Despierta América/Instagram

Se suman a la despedida de ‘Tony’ Díaz

En la cuenta oficial de Despierta América se publicó el video del momento del anuncio, por lo que varios usuarios se sumaron a las condolencias por el deceso de ‘Tony’ Díaz.

“En paz descanse”, anotaron desde el perfil de El Gordo y La Flaca, producción hermana.

La modelo Keila Lorena apuntó: “Todos los que hemos sido parte de Enamorándonos USA lo recordamos con mucho cariño. Que Dios lo tenga en su gloria”.

‘El Niño Prodigio’, por su parte, indicó: “Lo recordaré muy lindo conmigo, siempre muy amable y sonriente. Condolencias para su familia y que descanse en paz, ‘Mr. TV’”.