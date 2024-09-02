Muertes de famosos

Despierta América se viste de luto: presentadores dicen adiós a uno de los suyos

El elenco del famoso programa de Univision dirigió un sentido homenaje para uno de sus miembros, quien falleció recientemente.

Dayana Alvino's profile picture
Por:Dayana Alvino
Video Equipo de Despierta América despide a un querido colega

El equipo de Despierta América se encuentra de luto.

La mañana de este lunes 2 de septiembre, Raúl González fue el encargado de dar a conocer la lamentable noticia durante la transmisión en vivo.

PUBLICIDAD

“En medio de toda la alegría de nuestro programa, como lo hacemos desde hace ya casi 28 años, hay momentos que son duros y muy tristes”, inició diciendo.

“Hoy, precisamente, le tenemos que decir adiós y con un sentido agradecimiento a uno de los nuestros”, continuó.

Más sobre Muertes de famosos

Ex de Bayron Sánchez “se pone a disposición de las autoridades” tras crimen del cantante colombiano
0:56

Ex de Bayron Sánchez “se pone a disposición de las autoridades” tras crimen del cantante colombiano

Univision Famosos
Muere famoso cantante tras sufrir accidente mientras buceaba: decretan "estado de luto"
2 mins

Muere famoso cantante tras sufrir accidente mientras buceaba: decretan "estado de luto"

Univision Famosos
Muere ‘influencer’ Zuza Beine: vivió 11 de sus 14 años con “un cáncer implacable”
2 mins

Muere ‘influencer’ Zuza Beine: vivió 11 de sus 14 años con “un cáncer implacable”

Univision Famosos
El último adiós a Débora Estrella: despiden a la presentadora entre flores y lágrimas
0:59

El último adiós a Débora Estrella: despiden a la presentadora entre flores y lágrimas

Univision Famosos
Revelan último mensaje de WhatsApp que envió B-King antes de ser hallado sin vida en México
1:00

Revelan último mensaje de WhatsApp que envió B-King antes de ser hallado sin vida en México

Univision Famosos
Ex de Débora Estrella habla por primera vez en TV sobre muerte de la presentadora en accidente aéreo
1:01

Ex de Débora Estrella habla por primera vez en TV sobre muerte de la presentadora en accidente aéreo

Univision Famosos
Actriz que estuvo con el colombiano B-King antes de su macabra muerte reacciona: “Odio México”
1:00

Actriz que estuvo con el colombiano B-King antes de su macabra muerte reacciona: “Odio México”

Univision Famosos
B-King denunció amenazas de su ex, DJ Marcela Reyes, meses antes de morir: “Temo por mi vida”
3 mins

B-King denunció amenazas de su ex, DJ Marcela Reyes, meses antes de morir: “Temo por mi vida”

Univision Famosos
Ex de B-King reacciona “devastada” a macabra muerte del cantante y responde a quienes la señalan
1:00

Ex de B-King reacciona “devastada” a macabra muerte del cantante y responde a quienes la señalan

Univision Famosos
Bayron Sánchez y DJ Regio Clown asesinados: lo que se sabe de su macabra muerte
2 mins

Bayron Sánchez y DJ Regio Clown asesinados: lo que se sabe de su macabra muerte

Univision Famosos

González reveló el fallecimiento de Antonio Alberto Díaz, conocido mejor como ‘Tony’, quien fungió como camarógrafo de la emisión por “muchos años”.

“Él fue parte muy importante dentro del equipo de Despierta América y dentro de toda la cadena Univision”, aseveró.

“Le enviamos un fuerte abrazo a toda su familia. Descansa en paz, ‘Mr. TV’, como le decíamos con cariño y de esta manera te honramos: con un aplauso y de pie”, agregó.

Tanto él como Francisca, Alan Tacher, Karla Martínez y el chef Yisus se sumaron al homenaje póstumo para Díaz.

'Tony' Díaz, camarógrafo de Despierta América, murió.
'Tony' Díaz, camarógrafo de Despierta América, murió.
Imagen Despierta América/Instagram

Se suman a la despedida de ‘Tony’ Díaz

En la cuenta oficial de Despierta América se publicó el video del momento del anuncio, por lo que varios usuarios se sumaron a las condolencias por el deceso de ‘Tony’ Díaz.

“En paz descanse”, anotaron desde el perfil de El Gordo y La Flaca, producción hermana.

La modelo Keila Lorena apuntó: “Todos los que hemos sido parte de Enamorándonos USA lo recordamos con mucho cariño. Que Dios lo tenga en su gloria”.

‘El Niño Prodigio’, por su parte, indicó: “Lo recordaré muy lindo conmigo, siempre muy amable y sonriente. Condolencias para su familia y que descanse en paz, ‘Mr. TV’”.

Despierta América honró a 'Tony' Díaz.
Despierta América honró a 'Tony' Díaz.
Imagen Despierta América/Instagram
Relacionados:
Muertes de famososDespierta AméricaFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Papás por Siempre
Gratis
PRI: Crónica del fin
Gratis
El Dentista
Gratis
Tráiler: De viaje con los Derbez (Temporada 5)
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD