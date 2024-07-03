Revelan presunto móvil por el que quitaron la vida a la mamá del ‘influencer’ Derek Trejo

Video Destrozado, Derek Trejo pide respeto para su mamá: la juzgan por haber entrado a hotel con un hombre

El pasado 17 de junio, la madre del ‘influencer’ Derek Trejo, fue localizada sin vida en el interior de una habitación en un hotel ubicado en la Ciudad de México.

15 días después, este 2 de julio, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México dio a conocer que realizaron la detención de un hombre, quien sería el presunto asesino de Verónica de la Rosa.

La dependencia puntualizó, en un comunicado, que el sospechoso es Saúl ‘N’ y que lo apresaron en la alcaldía Iztapalapa.

Por su parte, el creador de contenido se manifestó contento ante la captura: “Gracias a Dios se hizo justicia para mi madre”, escribió en X.

Ahora, el supuesto responsable del homicidio será sometido a un procedimiento legal en el que se determinará si es o no culpable.

En seguimiento a la indagatoria por un feminicidio ocurrido el pasado 17 de junio en un inmueble ubicado en la alcaldía Azcapotzalco, agentes de la @PDI_FGJCDMX ubicaron y detuvieron en la alcaldía Iztapalapa a Saúl "N", quien posiblemente está relacionado con la privación de la… pic.twitter.com/MaHwa3zVyR — Fiscalía CDMX (@FiscaliaCDMX) July 2, 2024

¿Por qué le arrebataron la vida a mamá de Derek Trejo?

Luego de que se conociera el arresto del alegado feminicida de la mamá de Derek Trejo, el periodista Antonio Nieto reveló detalles de la indagación.

En mensajes que publicó este martes en la citada plataforma digital, el colaborador de N+ aseveró que Saúl ‘N’ habría “enganchado” a Verónica de la Rosa “con poesía y música”.

Además, expuso que el susodicho “contactó a su víctima” por medio de Facebook y presuntamente comenzaron un romance.

Al respecto de la razón por la que el acusado arremetió en contra de quien sería su pareja, el reportero dio una versión.

“Tenían una relación, según las primeras investigaciones. La asesinó para robarle su teléfono y sus tarjetas”, sentenció.

De acuerdo con Nieto, las autoridades consiguieron el perfil de la mencionada red social de Saúl ‘N’, así como “mensajes entre él” y De la Rosa.

La policía habría logrado dar con el paradero del imputado con “apoyo de una testigo clave”, de quien se desconoce la identidad.

Así fue presentado ante el MP el sospechoso de matar a Verónica:



Tenían una relación, según las primarias investigaciones. La asesinó para robarle su teléfono y sus tarjetas.@PDI_FGJCDMX de #feminicidios lo capturaron con el apoyo de una testigo clave. https://t.co/XeN9Ns0oNi pic.twitter.com/fkI6WKjZg1 — Antonio Nieto (@siete_letras) July 2, 2024

¿Cómo murió la mamá de Derek Trejo?

Luego de lo acontecido, Carlos Jiménez, presentador de ‘C4 en alerta’, reportó que la mamá de Derek Trejo “murió a causa de una asfixia mecánica por obstrucción de vías aéreas superiores”.

Antonio Nieto especificó al respecto: “Con una almohada mataron a Verónica: se resistió, pues presenta golpes en el cuello y nariz, según necropsia”.

Posteriormente, ambos difundieron un video en el que se aprecia a la señora arribando en su camioneta al alojamiento, acompañada de una persona del sexo masculino que llevaba puesto un cubrebocas.

La tarde del 17 de junio, la celebridad de Internet usó Instagram para denunciar la desaparición de su madre. Horas más tarde, fue encontrada ya fallecida.