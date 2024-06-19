Revelan causa de muerte de la mamá del 'tiktoker' Derek Trejo: presentó signos de violencia

Video Derek Trejo así pedía ayuda desesperado y llorando por su mamá: la encuentran sin vida en un hotel

La muerte de Verónica de la Rosa, mamá del tiktoker Derek Trejo, continúa siendo investigada. Sin embargo, ya se dieron a conocer los resultados de la necropsia a la que fue sometida el cuerpo.

De acuerdo con los reportes del periodista Carlos Jiménez, la mujer que fue encontrada sin vida en un hotel de la Ciudad de México "murió a causa de una asfixia mecánica por obstrucción de vías aéreas superiores".

La mamá del 'tiktoker' presentó signos de violencia

El reportero Antonio Nieto informó en su cuenta de X, antes Twitter, que los resultados de la necropsia mostraron que hubo signos de violencia.

" Con una almohada mataron a Verónica: se resistió, pues presenta golpes en el cuello y nariz, según necropsia".

Además, menciona que el sospechoso principal "se llevó el celular de la madre del 'tiktoker' Derek Trejo para impedir que la PDI (Policía de Investigación de la Ciudad de México) viera sus comunicaciones".

Derek Trejo reportó la desaparición de su madre el 17 de junio y la tarde de ese mismo día fue encontrada sin vida en un hotel.

Revelan la identidad del sospechoso principal

La tarde del 18 de junio se dieron a conocer imágenes del sospechoso, así como también la manera en la que el hombre y Verónica de la Rosa llegaron al hotel a bordo de una camioneta blanca.

En el video se aprecia como se bajan del vehículo, cruzan el estacionamiento para llegar a la recepción y la madre del 'tiktoker' presuntamente pide una habitación.

Las autoridades buscan al individuo que aparece con cubrebocas, gorra y se estima que tenga entre 20 y 25 años.

Derek Trejo exige "justicia"

El 'influencer' utilizó las redes sociales este 19 de junio para exigir justicia ante el asesinato de su madre.

"Quiero justicia en el caso de mi madre, Verónica de la Rosa. ¡Se tiene que hacer justicia!", escribió en la red social X.

Mientras que en Instagram le dedicó un mensaje de despedida.

"No tengo palabras para despedirte… te amo, eres fuiste y serás lo más importante en mi vida. ¡Te amo mucho mamá!".