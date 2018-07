Demi Lovato llevaba semanas en la "zona de peligro", revelan allegados tras su aparente sobredosis

Fuentes de la revista People también observaron que la artista llevaba unos días en la " zona de peligro" por lo que tenía a muchos de ellos preocupados. "Demi nunca estuvo realmente limpia y sobria de todos sus demonios. Ella estuvo sobria por un tiempo, pero no durante seis años", afirmaron. En marzo, la intérprete de ' Sorry Not Sorry', celebró esos supuestos seis años libre de sustancias; " saludable y feliz", escribió en su Twitter. Pero en junio lanzó su tema ' Sober' en el que confesó que había recaído.