Danna Paola apareció con tanque de oxígeno: esto dijo ante supuesto contagio de covid-19

Danna Paola encendió los focos rojos en Internet luego de postear una storie en Instagram en donde mostró que estaba utilizando ayuda de un tanque de oxígeno.

La historia comenzó al momento que la actriz subiera unas fotografías en donde utilizó gorra negra y sudadera del mismo color, mientras levantó el brazo derecho y con nebulizaciones.



De acuerdo con la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos el oxígeno se puede recibir para diferentes enfermedades respiratorias como gripe o apnea del sueño.

La intérprete de 26 años escribió bajo la imagen: “Abríguense, amiguitos” a pesar de que no dejó más detalles, algunos de sus seguidores comenzaron a preocuparse por la situación que estaba atravesando.



Horas más tarde, la cantante de ‘Mía’, tomó su cuenta de Twitter para mandar un mensaje y compartir lo que realmente sucedió. Además, les agradeció el cariño a sus fans y que estuvieran pendiente de ella.

“Bebés, gracias por preocuparse estoy manteniéndome en reposo full, ya que me puse muy malita… el resfriado que agarré esta muy heavy, gracias a dios no es covid. Pero please tápense bien, coman bien y suban sus defensas con muchas vitaminas, cuídense mucho esta heavy la cosa”.

Internautas no esperaron y mostraron apoyo a su artista favorita. Asimismo se alegraron porque Danna Paola no dio positivo a covid-19.

Los buenos deseos también se hicieron presentes en el Twitter de la mexicana y sus seguidores expresaron sentimientos.

“Dios te cuide”, “Gracias, mi princesita, todo estará mejor para ti”, “Mejórate, bebé. Te amo”, “Espero que te recuperes pronto”, “Estaba súper preocupada, Danna. Qué bueno que todo bien, mi amor”, “Las mejores vibras para que te recuperes”.

Cargando Video... Danna Paola habla de sus relaciones amorosas y cómo quedaron plasmadas en su álbum ‘K.O’

Danna Paola disfruta el éxito en la música, pero no regresa a la actuación

Durante mucho tiempo la actriz dedicó su carrera a los sets de filmación e incluso llegó a participar en

producciones internaciones como la serie ‘Élite’.



A pesar que le dieron gran popularidad en el mundo, la intérprete dejó en claro que no le interesa volver a la actuación.

Durante una entrevista otorgada a la agencia EFE, la joven reveló: “Tomé la mejor decisión de mi vida al dejar la actuación”.

“Pese a que se confirmó una sexta temporada, estoy enfocada en mi música, esta industria merece tiempo y corazón. Yo estoy en un momento muy pleno con mis canciones. Quiero volver, pero por ahora, no”.



En la conversación la artista recalcó que la música le ha servido para varias cosas pero algo que le ayuda es a calmar la ansiedad, motivo que se volvió su terapia para sentirse mejor.

“Es mi mejor terapia al igual que mi familia y bailar. Partir de la cuarentena lo que más aprendí fue el balance entre el trabajo y mi vida personal, tener el tiempo de curarte a ti primero. Primero estás tú, y al último tú, a veces se nos olvida eso”.