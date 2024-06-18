Don Omar se somete a cirugía luego de anunciar que padece cáncer a sus 46 años

Video Don Omar asegura que la última conversación con Daddy Yankee transformó su vida

Don Omar compartió que fue sometido a una cirugía en medio de la lucha que mantiene contra el cáncer, a sus 46 años.

Este 18 de junio, el intérprete de ‘Danza kuduro’ subió a su cuenta de Instagram una misiva con la que dio a conocer la situación.

“Hoy me levanté sin cáncer y agradecido”, escribió para acompañar una fotografía en la que aparece haciendo la seña de paz.

“Mi operación fue todo un éxito y ahora queda recuperarme”, agregó sin dar más detalles del procedimiento o su enfermedad.

El cantante incluyó en su texto un pronunciamiento hacia quienes le han brindado su apoyo: “Gracias por sus buenos deseos, oraciones y miles de mensajes”.

Ante la buena noticia, admiradores y amigos del puertorriqueño reaccionaron en la sección de comentarios del ‘post’.

“¡Don! Dios no nos abandona… nunca. Él es bueno… siempre. Fuerza y fe”, le escribió la presentadora Dayanara Torres.

“¡Amén mi niño! El nuevo comienzo de muchos milagros, y más que sabes lo que es la fe. Dios contigo”, le externó Olga Tañón.

Don Omar reveló que lo intervinieron y le queda recuperarse. Imagen Don Omar/Instagram

Don Omar reveló que padece cáncer

Fue este 17 de junio cuando Don Omar causó conmoción al informar que fue diagnosticado con dicho padecimiento.

“Hoy sí, pero mañana no tendré cáncer. Las buenas intenciones. Nos vemos pronto. #fuckcancer”, anotó en una publicación de la red social.

Para acompañarla, colgó una instantánea que muestra su mano, cerrada en puño, y una pulsera del Orlando Health en su muñeca.

Don Omar reveló que padece cáncer. Imagen Don Omar/Instagram

De igual forma, la superestrella de la música evitó brindar pormenores de su estado y no indicó si sigue un tratamiento.

Luego de su anuncio, el artista recibió el respaldo de Daddy Yankee, con quien apenas a finales del año pasado se reconcilió.

“Pa’lante William. La primera batalla mental y de actitud la tienes gana’, mis respetos. ¡Ahora a ganar la física! Estás en mis oraciones y, sobre todas las cosas, más que nunca, te deseo: ¡salud y vida! Estamos contigo, Dios te bendiga”, le indicó.

