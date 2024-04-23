El presentador Daniel Bisogno necesita un trasplante de hígado: esto tiene

Video ¿De qué murió la mamá de Daniel Bisogno? Pati Chapoy revela qué le ocurrió a Araceli Bisogno Tapia

El presentador mexicano Daniel Bisogno reveló que tras la infección pulmonar que sufrió a principios de 2024, que lo mantuvo luchando por su vida varias semanas, ahora necesita un trasplante de hígado.

El conductor de 50 años compartió la tarde de este 23 de abril que se encuentra en lista de espera para recibir el órgano que necesita y que se vio comprometido a causa de la infección pulmonar que sufrió en febrero pasado.

“A raíz de tener hígado graso, que luego combinado con que bajé de peso y todo esto. No, hasta las varices, ya cuando llegamos a las varices, hace un año, sí hay mal funcionamiento del hígado, todo parece indicar que está mal pero no tanto. Cuando se percatan que el hígado está peor es cuando entran a ver la vesícula, sacan una biopsia del hígado y se dan cuenta (que el hígado está mal)”, contó en Ventaneando.

“Siempre dicen que el hígado se regenera, pero llega un momento en que no, se hace chiquito y empieza a no funcionar, eso fue lo que me pasó”, agregó.

Está en lista de espera para ser trasplantado

Daniel Bisogno resaltó que es el segundo en la lista de espera del hospital en el que es atendido, por lo que espera ser trasplantado “pronto”.

“Lo más seguro es que sea muy pronto, el problema con la chava que está adelante de mí es que está chiquita y no le caben los hígados de cualquier donador, entonces yo tengo un mueble grande, cabe lo que sea, mi tipo de sangre afortunadamente es de los más comunes que hay”, sentenció.

Daniel Bisogno se encuentra en lista de espera para recibir el órgano que necesita para recuperar su salud.

¿Por qué Daniel Bisogno necesita un trasplante de hígado?

A finales de 2023, el presentador de Ventaneando fue hospitalizado de emergencia tras presentar várices en el esófago. Aunque Bisogno salió avante, en febrero de 2024 regresó al nosocomio tras reventársele la vesícula.

“Mi último ingreso al hospital fue cuando lo de la vesícula. De la vesícula yo empecé a sentir dolor, pero me decían que era la raíz nerviosa de lo que me habían quitado, o sea, la vesícula. Pero resultó que lo que tenía era una infección que comenzaba en el estómago y que se extendió hasta los pulmones”, señaló en la emisión de este martes.

“Porque llegó al pulmón. Imagínate que te lo sacan con una jeringa desde afuera, o sea, desde afuera te sacan la pus (...) Ya que limpiaron todo, resulta que en uno de los pulmones estaba muy adherida parte de la infección. No sé cómo explicarlo médicamente. Tuvieron que entrar y lavar el pulmón. Abrieron con una laparoscopia, enjuagaron el pulmón, y todo esto que he vivido de esos meses, en el hospital, ha sido por culpa del hígado…”, subrayó Bisogno, haciendo énfasis en que su órgano dejó de funcionar adecuadamente.