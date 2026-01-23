Pati Chapoy ¿Mamá de Daniel Bisogno murió por culpa de Pati Chapoy?: ella responde a acusaciones La periodista mexicana respondió tajante a las “personas malévolas” que la responsabilizan de “provocar” la muerte de la mamá de Daniel Bisogno. Supuestamente Pati Chapoy vertió información sobre la salud del presentador que complicó la salud de su madre.



Pati Chapoy respondió a las acusaciones que la involucran en la muerte de la mamá del fallecido presentador Daniel Bisogno. Según refiere TVNotas, una “indiscreción” de la conductora mexicana durante uno de los programas en vivo de ‘Ventaneando’ habría desencadenado el fallecimiento de doña Araceli.

“Los rumores hacia mi persona van a continuar siempre. Muy lamentablemente, desde esa óptica, el nombre de Pati Chapoy vende. Cuando utilizan mi nombre para decir mentiras, como el que yo ocasioné la muerte de la mamá de Daniel Bisogno, pues son mentiras”, declaró el 22 de enero a Román Alonso, de ‘El Punto Noticias’.

De acuerdo con la presentadora de 76 años, las declaraciones vertidas en la revista TVNotas el pasado 19 de enero serían de “personas malévolas”: un excolaborador de la emisión de espectáculos y el hermano de Daniel Bisogno.

“A ese texto de esa revista les faltó poner la firma de Ernesto Hernández, una persona que trabajó aquí. En esa nota que se publica, lo único que dijo fueron muchas mentiras. ¿Ustedes creen que soy tan poderosa como para que con solo decirlo, se muera una persona?”, dijo

Pati Chapoy atribuyó el fallecimiento de la mamá de Daniel Bisogno a varios problemas de salud y, al supuesto descuido que sus hijos habrían tenido con ella.

“Yo recuerdo que la mamá de Daniel estaba muy grave, muy mal, llena de ampollas en todo el cuerpo porque no era atendida como se debía por los hijos que vivían en esa casa, y me refiero a Alejandro y a la hermana de Daniel, Ivette”, contó.

“La señora venía muy mal, lamentablemente. Por supuesto que le toca, como a todos nosotros, que nos vamos a enfrentar a la muerte. También a nosotros nos toca que cuando una persona sale del programa, por las razones que sean, algunas son tan malagradecidas que dicen muchas mentiras. Pero es parte de la vida”, expresó.

Por último, la periodista de espectáculos acusó a sus detractores de ser “personas malévolas” y señaló a Alex Bisogno de, supuestamente, “saquear” la casa del conductor el mismo día que murió.

“Cuando de pronto se juntan dos personas malévolas, como en el caso de Ernesto Hernández Villegas y el hermano de Daniel. ¿Por qué no le preguntó al hermano de Daniel qué tamaños tuvo para saquear la casa de Daniel? El día que se murió, él entró y saqueó todo lo que pudo cuando sabía que esa casa y las pertenencias de Daniel le correspondían a su hija, no a él”, sentenció.

Hermano de Daniel Bisogno arremete contra Pati Chapoy tras acusaciones de saqueo

La noche del 22 de enero, Alex Bisogno respondió a las acusaciones de Pati Chapoy, quien durante la emisión de ‘Ventaneando’ lo acusó de presuntamente “saquear” la casa de Daniel Bisogno el mismo día que murió.

“Meses atrás quiso hundirme, desprestigiarme con una lista de mentiras, las cuales he demostrado con pruebas que solo son eso, mentiras. Lo hizo con todo el dolo, a semanas de la muerte de Daniel y sin importarle la tragedia que estábamos viviendo. Esta vez no va a ser igual. Le exijo que no vuelva a meterse conmigo ni a lastimarnos como familia”, declaró en Instagram.

“Ahora entiendo que yo nunca fui de su agrado, pero esta calumnia con la cual ha querido hundirme ya fue desmentida con pruebas, incluso de la Fiscalía”, agregó y citando las mismas palabras que la periodista empleó ante la prensa mexicana, señaló: “Malévolo es incluirse en una discusión familiar en la que claramente no tiene conocimiento y en la que usted, pues no tiene nada que ver”.

“Malévolo es darle el tiro de gracia a una familia, aseverando una lista de acusaciones en mi contra solo por su coraje de haber platicado con los medios sobre el estado de salud de mi hermano, información que usted creía era de Ventaneando y por lo cual me acusó infundadamente de haber vendido notas, cosa que todos sabemos que jamás pasó (…) Claro que hablé con los medios, claro que pacté con ellos, claro, consensuado con Daniel para que nos dejaran respirar ante la tragedia que estábamos viviendo como familia”, siguió.

Mamá de Daniel Bisogno no estaba en condiciones de recibir información delicada

El expresentador de ‘Al Extremo’ lamentó las declaraciones de la periodista mexicana y, además, le dio la razón en que ella no fue culpable de la muerte de su madre.

“Daniel fue el que tomó la decisión de no platicarle nada a usted ni a mis papás. En primera, no quería que usted se enterara por miedo a perder su trabajo y en segunda, porque no quería que mis papás se preocuparan, pues el estado de salud de mi mamá no era óptimo para recibir ese tipo de noticias”, dijo.

“Daniel los pidió a los hermanos y a Cristina, su exmujer, no decir nada sobre una cirugía de pulmón a la cual entraría y a la cual no sabíamos si iba a salir con vida. Me parece increíble que diga que mi madre murió porque que a todos nos llega la hora, porque estaba llena de ampollas y que sus hijos que vivían con ella no le dieron los cuidados necesarios. ¿Le consta? ¿Estuvo con nosotros en algún momento? ¿Acaso vio cómo nos desvivíamos por cuidar a mi mamá y a Daniel después cuando enfermó?”, agregó.

“Pero, señora, le voy a dar la razón en algo. Usted no tuvo la culpa de la muerte de mi mamá, ni tampoco fue su irresponsabilidad de dar información al aire en el programa en el que trabajaba Daniel, sin haber tocado base con la familia, con consentimiento, haber preguntado hasta dónde sí, hasta dónde no, qué opinan si decimos esta información, haber tenido la atención de tomarnos en cuenta como familia antes de soltar información tan delicada. Eso no la mató, pero vaya que complicó su estado de salud muriendo dos días después y con la peor angustia que una madre puede tener… saber que su hijo está muriendo”.

Por último, el hermano de Daniel Bisogno le lanzó una advertencia a la periodista, a quien también le exigió no volver hablar de su hermano ni de ellos como familia.