Daniel Bisogno “tuvo sus parejas”: su hermano confiesa que se fue siendo “muy amado”

El hermano mayor de Daniel Bisogno se refirió como pocas veces a la vida amorosa del presentador mexicano, quien falleció a los 51 años a causa de una falla multiorgánica derivada de un trasplante de hígado el 20 de febrero.

Alex Bisogno declaró en ‘De Primera Mano’ que el último año de vida de su hermano fue muy importante, ya que si eran unidos, “ese año, particularmente”, estuvieron más unidos que nunca como familia.

“La vida le regaló un año de vida. El destino le regaló un año porque estoy seguro que mi mamá se lo dio para que pudiéramos disfrutarlo”, comentó durante la emisión del 24 de febrero.

“Yo me quedo con la lección de que Daniel fue un gran luchador. Me siento profundamente orgulloso de que no se dejó vencer en ningún momento y creo que la misión en su vida se cumplió. Yo sí creo que todos tenemos una misión en la vida. Daniel murió joven, pero cumplió”, enfatizó.

Murió siendo muy amado

Alex B señaló que pese a que considera el deceso de su hermano “injusto”, celebra su felicidad ya que fue testigo de que lo “amaron profundamente”.

“La vida es así, es injusta, pero al final, creo que él vivió lo que tenía que vivir. Fue feliz, muy feliz porque se pudo realizar en todas las áreas. Tuvo una familia en la que lo amaron profundamente”, señaló

En cuanto a los temas del amor, el hermano de Daniel Bisogno aseguró que al presentador de ‘Ventaneando’ “le fue bien”, asegurando que “tuvo sus parejas y él las eligió”.

“Al final fue muy amado y profesionalmente, hizo todo", sentenció.

Daniel Bisogno fue muy discreto en cuanto a su vida personal. Sin embargo su orientación sexual se puso en duda tras su divorcio de Cristina Riva Palacio y tras ser captado en varias ocasiones con jóvenes.

Aunque el presentador nunca lo confirmó, la prensa mexicana especula que Charly Moreno sería su última pareja. A su muerte, el ‘influencer’ le dedicó emotivas palabras y hasta colocó un altar en su honor en la que sería su casa.

A la izquierda apareace el altar que Charly Moreno colocó en honor a Bisogno y a la derecha aparecen los dos juntos en un evento público. Imagen Charly Moreno Instagram / Mezcalent



Previo a la muerte de Daniel Bisogno, Carlos Moreno se dejó ver en varias ocasiones conviviendo con la familia del presentador y hasta con su hija Michaela. Incluso, posaron juntos en eventos públicos.