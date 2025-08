'Apagan' TikTok en EEUU y los famosos reaccionan: "¿Y cómo hago para despedirme?"

"Lo siento, TikTok no está disponible en este momento . Se ha promulgado una ley que prohíbe TikTok en Estados Unidos", decía el mensaje al que muchos famosos y usuarios se toparon al entrar, "desafortunadamente, eso significa que no puedes usar TikTok por ahora ".

Famosos reaccionan al ‘apagón’ de TikTok en EEUU

"¿ Pero cómo que 'is not available' ('no está disponible')? No son ni las 12 (de la noche)?, escribió incrédula al mostrar que ya no podía entrar a su perfil en el que es famosa por sus contenidos sobre tips de belleza.