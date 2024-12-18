Daddy Yankee podría reencontrarse con su esposa tras intento de supuesto desfalco millonario

Video Daddy Yankee estaría en “riesgo inminente” tras supuesto desfalco millonario de su esposa

Daddy Yankee podría reencontrarse con su esposa Mireddys González tras la denuncia que presentó contra ella y su cuñada tras un supuesto intento de desfalco millonario.

Este martes 17 de diciembre, el juez Anthony Cuevas, del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, en Puerto Rico, citó para el viernes 20 de diciembre la primera vista judicial en el caso de las demandas del 'Big Boss' contra su todavía esposa Mireddys González y su cuñada Ayeicha González, por supuestas transferencias no autorizadas (que fueron frenadas a tiempo) desde cuentas corporativas a personales que ascienden a 100 millones de dólares.

"Los abogados y las partes deberán venir preparados para atender los siguientes asuntos: 1. La procedencia de los remedios solicitados a través de las reglas 56 y 57 de Procedimiento Civil. 2. La razonabilidad del propósito del requerimiento de información o acceso a los libros corporativos. 3. Cualquier otro asunto presentado por los abogados y pueda atenderse de manera sumaria", esgrimió el documento.

Esta decisión del juez llega después de que la defensa de Raymond Ayala Rodríguez, nombre de pila de Daddy Yankee, sometiera el lunes una petición de "vista urgente" ante el Tribunal de Primera Instancia de San Juan.

Asimismo, el juez superior determinó consolidar las dos demandas que fueron radicadas por los abogados del artista que solicitan que las hermanas González no tengan acceso a las corporaciones del intérprete de 'Gasolina'.

El abogado del artista, Carlos Díaz Olivo, explicó la semana pasada que la esposa y cuñada del cantante realizaron supuestas transferencias por la suma total de 100 millones de dólares desde las cuentas bancarias corporativas de El Cartel Records y Los Cangris a ser depositadas en cuentas personales de cada parte; sin conocimiento, ni autorización de Daddy Yankee.

Esto ocurre dos semanas después de que Daddy Yankee confirmara su separación de Mireddys González tras casi tres décadas de matrimonio y dos hijos en común.

El pasado 2 de diciembre, Daddy Yankee anunció que sus abogados habían respondido a la petición de divorcio recibida por parte de González.

"Mi fe en Cristo ha sido mi refugio en todo momento, y fue una guía constante mientras intentamos superar nuestras diferencias", agregó el artista, quien se retiró el año pasado de la música para dedicarse de lleno a profesar su fe cristiana.