Cristian Castro vivió un tierno reencuentro con su hija Rafaela: tenía meses que no la veía

Cristian Castro tiene la bella bendición de ser padre de tres hijos. Sin embargo, el cantante reconoció que no ha sido un buen papá para los niños.

Su carrera artística, su ajetreada vida viajando de un lado a otro, la apretada agenda entre show y show le han impedido ser el padre que pensó que sería ser, según explicó ante medios de comunicación en diciembre de 2021.

“La verdad es que no he podido ser suficientemente buen papá, ojalá ya me pueda dedicar más, pero la verdad es que es muy absorbente tratar de encontrar canciones”.



Afortunadamente, su deseo de poder estar más presente en la vida de sus hijos se cumplió dos meses después de estas declaraciones, gracias a un bello reencuentro que tuvo con su hija menor Rafaela.

Rafaela, la hija menor de Cristian Castro



Rafaela es la tercera y última hija de Cristian Castro. La pequeña de 7 años es hija del cantante y Paola Eraso, una mujer colombiana con la que Castro tuvo una breve relación hace unos años.

A diferencia de sus medios hermanos mayores Simone y Mikhail, hijos de Castro y su exesposa Valeria Liberman, Rafaela frecuenta más a su padre.

No obstante, desde hace meses, la pequeña de 7 años y Cristian no habían compartido ningún momento juntos, por lo menos no en redes sociales.

Cristian Castro se reencontró con su hija Rafaela



Después de meses sin compartir ninguna foto juntos, febrero de 2022 se coronó como el mes del tan esperado reencuentro entre Cristian Castro y Rafaela, el cual celebraron con una comida especial que incluyó un postre que conmemoró su momento juntos.

“Feliz reencuentro” se lee en letras de chocolate en un plato que ostenta un barquillo con frutitas. Si bien, este mensaje podría pasar desapercibido de no ser por la segunda foto que acompañó la imagen: una captura de Rafaela con sus papás.

La pequeña posó con una enorme sonrisa entre Cristian Castro y Paola Erosa, quienes demostraron que sin importar que ya no son pareja, llevan una buena relación por el bienestar de su hija. (Desliza a la derecha para ver su foto juntos)

Desde hace casi un año, Cristian Castro no figuraba en el perfil de Instagram de su hija, cuenta que es administrada por él y la mamá de la niña.

La última foto juntos data de marzo de 2021, en donde ambos compartieron un tierno momento a la hora de dormir con pijamas iguales.

A pesar que Cristian no está tan presente en la cuenta de Instagram su hija, quien figura como toda una viajera, la familia Castro si lo está.

Verónica Castro, la abuela de Rafaela, aparece en repetidas ocasiones en fotos con su nieta. En varios de estos posts se nota que la pequeña y la actriz disfrutan de una estrecha relación.