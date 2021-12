"He sido un poco egoísta": Cristian Castro explicó por qué no es el papá que se prometió ser

El 16 de junio de 2005, Cristian Castro debutó en la paternidad con el nacimiento de su primogénita Simone. Un poco más de dos años después, el 5 de diciembre de 2007, nació su segundo hijo Mikhail.

Sus dos hijos mayores son producto de su matrimonio con la argentina Valeria Liberman, con quien estuvo casado de 2005 a 2009 y vivió un complicado divorcio que ha dificultado que la familia de Castro tenga una relación cercana con sus hijos.

Verónica Castro ha comentado en varias ocasiones que tiene años que no ve a sus nietos Simone y Mikhail.

Castro también es papá de Rafaela, quien es fruto de su breve relación con la colombiana Paola Eraso y con quien afortunadamente si tiene una relación más cercana, pero no lo suficiente como para sentir que ha hecho un buen papel como papá.

Cristian Castro explicó por qué no ha sido el padre que se prometió ser



Cristian Castro es apasionado y entregado a su música y carrera como cantante. No obstante, su dedicación hacia sus hijos Simone, Mikhail y Rafaela no ha sido como él pensó y prometió que iba a ser.

"No fui la verdad el papá que yo pensé que iba a ser, porque justo cuando fui creciendo, yo me prometí que iba a ser mejor padre que quizá mi padre, entonces, ¿qué creen? No lo logré"



Cristian Castro y su padre, Manuel, El Loco, Valdés tuvieron su primer encuentro hasta que el cantante fue un adulto. Por lo que por más de 30 años, Castro creció sin una figura paterna.

En el caso del intérprete de ‘Azul’, él si ha estado más presente en la infancia de sus hijos. Sin embargo, no lo suficiente, ya que reconoció que le da un mayor peso a su carrera como cantante que a su paternidad.

"La verdad es que no he podido ser suficientemente buen papá, ojalá ya me pueda dedicar más, pero la verdad es que es muy absorbente tratar de encontrar canciones. También trabajo, hacer un buen show, ir recorriendo países"



Cristian no sólo admitió ser consciente de no ser un buen padre, sino también explicó por qué cree que ha sido así. "He sido, quizá, un poco egoísta en ese sentido, pero sí, debería ser un poquito más considerado y ser un mucho mejor padre, pero la verdad es que no, no lo traigo dentro", expresó.

Cristian compartió estas declaraciones ante diversos medios a su llegada al aeropuerto de Monterrey, Nuevo León a mediados de diciembre de 2021, en donde dio una serie de conciertos.

Su reflexiones sobre la paternidad se unen a unos comentarios previos que compartió hace dos años, en diciembre de 2019, en donde igualmente reconoció para la revista Quien que no se cree que es un buen papá.

"No soy un buen padre. No me considero un buen padre. Me considero un padre que cumple lo más que puede, estoy cumpliendo con el cariño que puedo dar, la compañía que puedo dar presente, de presencia. Pero no, no soy un padre entregado, no"



En esta misma entrevista, Castro también comentó que es su carrera a lo que le dedica su tiempo. “Quisiera ser buen padre, quisiera ser más aficionado, quisiera ser más allegado, pero finalmente me gana la tensión en la canción que estoy haciendo, me gana la tensión del viaje que viene, me gana la tensión de lo que está sucediendo musicalmente”.