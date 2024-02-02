Verónica Castro en "tensión" con su hermana: la actriz no heredó los bienes que compró a su mamá

Video “Se nos adelantó”: Yolanda Andrade reacciona con un video ante la muerte de la madre de Verónica Castro

Cristian Castro ventiló que hay roces en la familia por la herencia de su abuela, quien murió el 24 de abril de 2020.

'El Gallito Feliz' dejó ver que su madre, la estrella de telenovelas Verónica Castro, está "desconcertada" porque doña Socorro Castro Alba le dejó todos sus bienes a su hermana Beatriz, propiedades que ella le compró a su madre.

" Hay cierta tensión porque mi abuela cuando muere le deja sus propiedades a la hija más desprotegida que es Beatriz, entonces no sé si mi mamá quizás dijo 'bueno y a mí qué me toca'. Pero bueno, son propiedades que mi madre le compró a mi abuela, las puso a su nombre y fueron regalos en vida", contó el cantante en entrevista con el programa argentino 'América TV'.

¿Por qué la mamá de Verónica Castro le dejó sus bienes a su hija Beatriz?

De acuerdo con el relato del cantante de 49 años, su abuela habría querido dejar "protegida" a su hija más vulnerable, pues ha pasado por fuertes problemas de salud.

"Estos regalos, que no son muchos, se los dio a su hija Beatriz que realmente ha tenido problemas (de salud), tuvo cáncer, un problema de la vista tremendo, así que ella quiso de alguna manera como que Beatriz quedara protegida". Sin embargo, confesó que su familia quedó sorprendida al enterarse que todo había quedado a nombre de su tía Beatriz.

"Incluyéndome yo, también mis tíos y mi madre supongo que quedamos un poco desconcertados, pero bueno, fue la decisión de la abuela y se debería respetar", compartió en la entrevista.

Beatriz Castro y su madre Socorro Castro. Imagen The Grosby Group

¿De qué murió la mamá de Verónica Castro?

Doña Socorro Castro Alba falleció a los 85 años de edad en un hospital al sur de la Ciudad de México el 24 de abril de 2020. La causa de muerte fue un paro cardiorrespiratorio.

La madre de la protagonista de 'Rosa Salvaje', telenovela que puedes ver en ViX, había enfrentado diversas complicaciones de salud, incluyendo la pérdida de la vista. En febrero de 2020, fue internada de urgencia por insuficiencia renal, pero su salud continuó deteriorándose y finalmente sufrió el paro cardiorrespiratorio que le llevó a su fallecimiento.

Debido a que doña Socorro perdió la vida en medio de la pandemia del covid-19, sus restos fueron llevados al Panteón Francés en la Ciudad de México para una ceremonia íntima y posteriormente fue incinerada. Verónica Castro no acudió a los servicios fúnebres por problemas de salud.

Además de Verónica y Beatriz, doña Socorro tuvo dos hijos varones: Fausto y José Alberto, ambos se dedican a la producción de telenovelas.