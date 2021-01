El último gran escándalo de Cristian Castro se suma a un historial de acusaciones de mujeres por maltrato

"Probablemente sea un mujeriego natural", dijo Cristian Castro en 2016 en una entrevista con la periodista mexicana Adela Micha, quien también lo cuestionó: "¿Has golpeado a alguna mujer?" a lo que él respondió: "No he golpeado, pero sí la he zarandeado". Cinco años después, el cantante está nuevamente envuelto en una polémica relacionada con sus presuntos comportamientos con más de una decena de mujeres. Ellas hicieron públicos mensajes de texto y audio que presuntamente les habría envíado Cristian Castro para lograr conquitarlas con el fin de llevarlas a la cama.

Estas denuncias públicas, que recuerdan al movimiento #MeToo, presentan al hijo de Verónica Castro como un hombre que contacta a sus fanáticas, les hace promesas, las enamora con fines sexuales y, si ellas posteriormente no hacen lo que les pide, les da la espalda. Algunas de ellas manifestaron haber sufrido maltrato físico y psicológico, aunque no se han presentado pruebas de agresión. Cristian Castro, por el momento, guarda silencio.

A pesar de lo noticioso de este asunto, que como mínimo, de resultar cierto, es moralmente reprobable, resulta poco novedoso. A continuación repasamos el historial de comportamientos agresivos -admitidos por Cristian Castro- y críticas de algunas mujeres sobre la forma en las que las trató.

Acusaciones vía Instagram

Durante la segunda semana de enero de 2021, después de que el cantante presentara a su nueva pareja en Instagram, y en medio de rumores de que podría estar esperando un hijo con otra mujer, un grupo de entre 10 y 12 mujeres de diferentes partes del mundo, que se presumen como sus exparejas o por tener algún vínculo romántico con él, reveló una serie de testimonios en los que las supuestas víctimas exponen abuso de poder, coacción y maltrato psicológico recibidos de parte del intérprete.

Una de las supuestas víctimas de Cristian Castro revela que está recibiendo amenazas por sus denuncias



De acuerdo con la periodista Tanya Charry, las mujeres se habrían puesto de acuerdo a partir de una propia publicación del cantante. Al dar a conocer la nota en 'El Gordo y La Flaca', Charry habló del modo en que entraron en contacto: una de ellas comentó la publicación en la que Cristian presentó a la nueva novia: "Qué cínico eres, eso mismo me decías a mí hace dos días". Otras vieron el mensaje y así empezó la comunicación.

En una de las últimas publicaciones realizadas en las stories de la cuenta de Instagram Cristian Castro Narcisista/Maltratador, quien se dio de alta como administrador escribió: "Si algo me sucede a mí o a las chicas, responsabilizo al señor Cristian Castro".

Aunque el perfil oficial de Twitter del cantante continúa vigente, su página de Instagram está cerrada desde este miércoles 13 de enero. Hasta ahora ni él ni sus representantes han emitido declaraciones al respecto.

Cristian Castro, quien declaró en el show de Adela Micha: "Soy un poco insaciable en el tema de la mujer, el enamoramiento y el principio del romance (...) los varones lo repetiríamos todos los días con alguien diferente", ha recibido acusaciones de violencia en varias ocasiones.

Verónica Castro

En septiembre de 2019, la conductora Yolanda Andrade dio a conocer que se había casado con la actriz Verónica Castro: "Fue simbólico. No hubo nada legal", aclaró en entrevista con Javier Poza. A partir de ese momento inició una guerra de declaraciones que incluso llevaron a la protagonista de 'Los ricos tambien lloran' a anunciar su retiro.

En junio de 2020, Yolanda Andrade fue invitada al show de TV argentino, 'El run run del espectáculo', para hablar del tema. Fue entonces que acusó a Cristian Castro de haberle dado una "golpiza" a su madre.

Yolanda Andrade asegura que Cristian Castro "sabe lo que pasó" sobre la supuesta agresión a su madre Verónica



De acuerdo con Andrade, Cristian sabía que existía "una relación más profunda" con Verónica, pero eso no ocasionó la supuesta agresión que ocurrió en casa de doña Socorro, abuela de Cristian Castro.

La presentadora de 'Montse y Joe' recordó que la conductora y actriz mexicana terminó "muy, muy golpeada del cuello porque la ahorcó y la pateó en la cadera". Agregó que, al principio, la hermana de 'El güero' Castro le mintió a los médicos del hospital al que la llevó diciéndoles que los golpes eran resultado de un asalto.

Yolanda Andrade dijo que se alejó del cantante después de que él, supuestamente, golpeara su mamá.

En 2008, Cristian Castro afirmó en El Gordo y La Flaca que en una ocasión le dio por lo menos cuatro bofetadas a su madre y la agarró del cabello hasta que tuvieron que ser separados por un agente de seguridad.

Gabriela Bo

Cristian Castro se casó con Gabriela Bo el 8 de marzo de 2003 en Asunción, Paraguay. El proceso de divorcio comenzó el 5 de marzo del siguiente año. Al mes siguiente, abril de 2004, la joven modelo de entonces 24 años ofreció una entrevista para la revista ¡Hola! en la que declaró "él a mí no me respetó", en referencia a declaraciones previas en las que había mencionado que el cantante le había sido infiel.

Cuatro años después, la paraguaya dijo, en el programa argentino 'Hay que ver', que el intérprete llegó a romperle la boca a golpes y definió su relación como "enfermiza". Detalló que hubo "situaciones de agresión física y psicológica de parte de los dos".

Además repitió las palabras que, asegura, le dijo Verónica Castro: "Me decía que me vaya, que huya, que me salve. Me decía que él nunca iba a cambiar. Me hablaba como mujer".

Cristian Castro confiesa si le gusta tomar leche en biberón

En 2020, tras las declaraciones de Andrade, Gabriela Bo envió una carta a 'El run run del espectáculo' y la respaldó: "Yo lo viví en carne propia. A mí me golpeó. Lo cuento y hasta yo me doy lástima. Era muy chica y eso no fue nada, eso no fue lo peor", lamentó.

En su confesión reveló que Cristian "tenía actitudes extrañas". Habló de que le gustaba tomar la leche "en mamadera" y que le temía a la oscuridad, también manifestó que el cantante no dormía de noche, que tenía dos armas y cambiaba constantemente de número telefónico. Además reveló que "no creía en ningún tipo de ayuda médica y menos psicológica".

Bo también lo acusó de esconderle su pasaporte y de haberla obligado a firmar un contrato de confidencialidad.

Valeria Liberman

Menos de 20 días después de la separación entre Cristian Castro y Gabriela Bo, el cantante anunció que volvería al altar, esta vez contraería matrimonio con Valeria Liberman, una joven estudiante de derecho a la que había conocido en mayo del año 2000. Aunque habían planeado casarse el 5 de noviembre de ese año, la relación terminó antes de que llegara esa fecha.

Se reencontraron años después. Se casaron en julio de 2004 y al año siguiente anunciaron que esperaban a su primer bebé. La pareja trajo al mundo a Simone Candy. Tras un mes de haber confirmado que esperaban a su segundo hijo, Mikhail Zaratustra, el cantante le dijo a People en Español que se iría a vivir a México solo. Se divorciaron en 2009, tras un fuerte juicio.

"Hace 13 años no te veo": Doloroso mensaje de Verónica Castro para reencontrarse con su nieto



En abril de 2008, el abogado de Liberman dijo ante una corte familiar de Estados Unidos que Castro no era apto para pasar tiempo a solas con sus hijos debido a sus antecedentes violentos, tanto con sus familiares como con sus empleados. De acuerdo con Liberman, la primera vez que Castro la golpeó fue dos meses después de su boda, según reportó El Gordo y La Flaca.

El cantante mexicano reconoció que había golpeado a Valeria Liberman en varias ocasiones; en una de ellas llegó a patearla. También admitió que en una pelea con su madre le había dado cuatro bofetadas y le había jalado el pelo.

El juez le ordenó tomar dos cursos, uno de control de carácter y otro para aprender a ser un mejor padre. Además, le pidieron que se sometiera a terapias psiquiátricas.

Carol Victoria Urbán

En mayo de 2017, el cantante mexicano de 46 años estaba entusiasmado por su futuro matrimonio con la violinista Carol Victoria Urbán, el tercero que tendría en su vida. Aunque ambos se dijeron comprometidos y enamorados (el cantante le propuso matrimonio dos veces: en las páginas del diario Reforma y en un palenque en Mexicali, Baja California, México), el matrimonio no duró ni siquiera un mes.

En una entrevista para el programa argentino 'El diario de Mariana', el cantante dio a conocer que, tras haberse casado el martes 23 de mayo de 2017, según informó él mismo en su cuenta de Instagram, habían roto 28 días después de casarse. En principio dijo que se habían separado porque no se habían dado tiempo de conocerse.

Cristian Castro contrae matrimonio con la violinista Carol Victoria

En otra entrevista televisiva, agregó que su matrimonio se había acabado por el mensaje que un italiano le había enviado a su esposa. En entrevista con el programa Ventaneando, la madre de la joven, Adela Flores, relató que la abuela de Cristian le reclamó sobre la supuesta infidelidad, ella respondió que Carol estaba hablando con el casero.

Los rumores de una supuesta demanda por maltrato psicológico y físico iniciaron el primer semestre de 2018, cuando Ventaneando difundió que el matrimonio no podía finiquitarse por esta razón. De acuerdo con el programa, Urbán lo había demandado tras perder una beca para estudiar música en Italia.

La oficina del cantante negó la existencia de la demanda.

En noviembre de 2018, el mismo show transmitió una fugaz entrevista en la que Verónica Castro fue cuestionada sobre el divorcio; declaró: "Costó pero salió". Ese mismo mes, la revista TVNotas aseguró que el cantante había pagado más de 300 mil dólares.

En enero del año siguiente, el padre de la violinista, Víctor Urbán, declaró que lo del pago era un invento.

Las declaraciones del cantante

Cristian Castro ha sido cuestionado sobre su comportamiento en varias ocasiones. En julio de 2008, el llamado 'Gallito Feliz' habló sobre las acusaciones de Bo y Liberman: "Si peleamos fue legal, en todos los matrimonios hay peleas y hay que aguantarse tanto la mujer como el hombre y no hay que decir nada". Además de exclamar: "La verdad me importa un reverendo cacahuate, ustedes pueden decir lo que quieran de mí", señaló que solo le interesaba poner atención a su música, según reportó People en Español.

En 2013, Cristian Castro ofreció una entrevista para CNN en la que confesó: "En muchos matrimonios hay manotazos, hay cosas… La gente piensa que sólo soy yo, pero en las peleas son dos manoteando, son dos gritando".

En julio de 2020, en una entrevista para el programa de radio 'Todo para la mujer' reveló: "Mi mamá a veces nos pegó de chicos, hasta mi tío José Alberto le daba a mi mamá y a mi abuelita" y añadió: "las peleas fuertes nunca fueron el gran suceso de nuestras vidas como lo está haciendo la prensa".





Cristian Castro niega haber golpeado a su madre tras años de haberlo admitido en una corte

La polémica previa

Además de las acusaciones de violencia, el hijo de Verónica Castro y Manuel 'El Loco' Valdés ha sido catalogado de infiel.

En enero de 2020, una joven salvadoreña que se presentó con el nombre de Wendy confrontó al cantante por supuestamente haberla engañado con la modelo colombiana Martha Muvdi. La mujer aseguró que tras haber mantenido una relación de seis meses, el cantante desapareció. Cuando reapareció volvieron a tener relaciones íntimas, para luego enterarse de que él tenía una nueva novia.

En entrevista con Tony Dandrades, recordó las palabras que le dijo cuando lo confrontó: "¿Cuánto tiempo me ibas a tener a mí y a ella a la misma vez? Es injusto. Y quiero saber si la mandaste traer el mismo día que me fui de tu casa, el sábado. Y quiero que ella sepa lo que estas haciendo y no solo ella, también la próxima".

El 14 de febrero siguiente, en una entrevista para Hoy, el cantante confirmó que su relación había terminado: "La verdad es que ya no estamos juntos, estoy pasando un poquito mal, sinceramente, porque obviamente nos encariñamos bastante, fue algo que nos hirió a los dos de alguna manera un poquito, y ahorita estamos. Seguimos ahí, hablando y estamos tratando de ser buenos amigos y quedar bien, en eso estamos", reportó la revista ' ¡Hola! US'.