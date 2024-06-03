¿Quién es el famoso ‘influencer’ Cristhian Nieto, al que le arrebataron la vida en un circo?

Video Cuerpos de ‘influencers’ que murieron en un circo llegan a su ciudad: los despiden con aplausos

Cristhian Nieto, famoso ‘influencer’ ecuatoriano, perdió la vida luego de que le disparan mientras se encontraba a las afueras de un circo, ubicado en la ciudad de Manta, al oeste de Ecuador.

Además de él, su esposa, Nicole Burgos, también murió en el atentado, por lo que sus hijos en común, Thiago y Sophie, han quedado huérfanos.

¿Quién era Cristhian Nieto?

Cristhian Eladio Nieto Vera nació en Buena Fe, Quevedo, y era un creador de contenido que, al momento de dejar de existir, tenía 34 años.

Él cobró popularidad porque compartía en redes sociales la manera en la que ayudaba, principalmente, a personas con problemas de adicciones y niños en orfandad, según Teleamazonas.

Cristhian Nieto ayudaba a personas con adicciones y necesitadas. Imagen Cristhian Nieto/Instagram y Facebook



Estableció en Babahoyo la Fundación Cristhian Rescata con la que, aliándose a amigos y rehabilitados, promovía la asistencia a jóvenes con dependencia a las sustancias ilícitas.

Junto a su pareja, Nicole Burgos, él igualmente brindaba auxilio a madres solteras, gente de la tercera edad y otros grupos vulnerables.

De igual manera, Nieto tenía el ‘reality show’ llamado ‘Casa Nasevilla’, con su colega Kevin Nasevilla, en el que se mostraba la convivencia de sus habitantes.

Aunado a su labor social y las plataformas digitales, él organizaba eventos a través de su empresa Trix-Network Producciones S.A.

De hecho, era uno de los responsables de ‘El circo de Arón ‘El Chiche’ y Juanito’, espectáculo en el que ocurrió su homicidio.

En las elecciones anticipadas de 2023, fue elegido legislador alterno de Mónica Salazar por la provincia de Los Ríos, del movimiento Revolución Ciudadana.

Cristhian Nieto era legislador alterno por la provincia de Los Ríos. Imagen Cristhian Nieto/Facebook



En octubre, Cristhian se externó esperanzado por la oportunidad que le brindada el ser asambleísta y continuar con su proyecto de proteger a los desamparados.

“Quiero agradecer a Dios y a mi provincia por el apoyo y respaldo brindado desde el momento que asumí esta responsabilidad de incursionar en la política, de la cual no me arrepiento”, escribió en un ‘post’ de Facebook.

¿Qué le sucedió a Cristhian Nieto?

La noche del domingo 2 de junio, Cristhian Nieto se encontraba a la entrada del circo recibiendo a las familias, conformadas de adultos y niños, que verían la función.

El portal El Universo reporta que, alrededor de las 20:22 horas, dos sicarios comenzaron a disparar en contra del funcionario y de Nicole Burgos, afectando asimismo al resto de los presentes.