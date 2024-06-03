Asesinan al ‘influencer’ Cristhian Nieto y a su esposa durante un evento infantil

Video Imágenes fuertes: momento en que quitan la vida a ‘influencer’ ecuatoriano en un circo

El ‘influencer’ ecuatoriano Cristhian Nieto y su esposa, Nicole Burgos, fueron asesinados la noche de este domingo 2 de junio.

Los creadores de contenido acudieron a un evento, en un circo en la ciudad de Manta, al oeste de Ecuador, donde resultaron víctimas de una balacera, de acuerdo con el portal nacional La Hora.

¿Qué le ocurrió a Cristhian Nieto y Nicole Burgos?

Según Ecuavisa, los hechos quedaron registrados en video. Al inicio de este, relatan, se puede apreciar cómo las personas se formaban para ingresar al recinto.

Cristhian Nieto, quien también era legislador alterno, se encontraba a la entrada recibiendo a los asistentes, entre ellos niños, cuando comenzaron las detonaciones en el exterior.

Debido al tiroteo, la gente comenzó a correr para tratar de resguardarse; sin embargo, hubo varios heridos, como el funcionario y su pareja.

Cristhian Nieto y su esposa, Nicole Burgos, perdieron la vida a causa de heridas de bala. Imagen Cristhian Nieto/Instagram

En el sitio web de Vistazo se detalló que Nicole Burgos, en redes conocida como ‘Soy Pipo’, fue trasladada de urgencia a un hospital, donde lamentablemente no pudieron salvarla.

Por su parte, el cuerpo de Nieto habría sido llevado, reporta Extra.ec, a la Clínica Los Esteros. Se desconoce si continuaba con vida.

A las afueras del nosocomio, Fabary Montalvo, jefe policial de la Subzona Manabí, dio a conocer el deceso de las celebridades.

“Se confirma la muerte del individuo con varios impactos de bala”, indicó, detallando que Burgos “recibió un tiro en la cabeza”.

Entre quienes fueron lesionados están el periodista Josué Suárez, que transmitía ‘en vivo’ por Internet cuando comenzó la agresión, y el escolta de Cristhian.

¿Por qué asesinaron a Cristhian Nieto y Nicole Burgos?

Sobre las primeras investigaciones de lo ocurrido, Fabary Montalvo adelantó que “se trata de un ataque selectivo”, es decir, en contra de Cristhian Nieto y Nicole Burgos.

“Hemos levantado un total de doce indicios de un arma larga”, explicó, sin ahondar en mayores pormenores del caso.

La Policía Nacional, por su parte, informó que los sicarios abandonaron y quemaron el vehículo que usaron para cometer su crimen en el sitio Los Artesanos, de Montecristi.