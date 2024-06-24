univision famosos

Coque Muñiz es hospitalizado de emergencia: padece esta enfermedad

El cantante mexicano presentó problemas de salud después de ofrecer un concierto en Playa del Carmen, Quintana Roo. Esto se sabe de su estado.

Video La salud de Ana Gabriel se complica: es diagnosticada con neumonía

Coque Muñiz fue hospitalizado de emergencia el 21 de junio, después de sufrir "un dolor muy fuerte" en el pecho", informó TVNotas. El cantante fue trasladado a una clínica después del concierto que ofreció en Playa del Carmen, en México.

“Tengo un problema de bronquios, con los cambios de clima, que estaba frío y calor, entonces me vino un dolor muy fuerte”, dijo el intérprete de 64 años a la revista.

Muñiz estaba acompañado por su familia cuando comenzó a tener problemas de salud y fue llevado de inmediato al hospital.

¿Qué enfermedad tiene Coque Muñiz?

Coque Muñiz fue diagnosticado con bronconeumonía y, según contó el cantante, "ya está estable".

“Lo bueno es que vine con mi familia, que aquí está. No estoy en terapia intermedia. Estoy bien, pero no puedo hablar mucho. Agradezco la preocupación”, afirmó.

El hijo de Marco Antonio Muñiz permanece hospitalizado. Se desconoce cuándo será dado de alta.

